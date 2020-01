Gitarrenvirtuose spielt im Speratushaus

Ein Gitarrenkonzert mit Clive Carroll findet am Freitag, 14. Feburar, um 20 Uhr in der Reihe „Jumping Fingers“ im Speratushaus statt. Der gebürtige Engländer Clive Carroll wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren. Nach seinem Musikstudium ergab sich die Gelegenheit für ein gemeinsames Konzert mit dem englischen Gitarrenvirtuosen John Renbourn, in dem er einen Freund und Mentor fand. Renbourns erstes Album „Sixth Sense“ wurde von der Presse als frische Brise in der Welt der akustischen Gitarre gelobt. Jahrelang war er mit John Renbourn und danach mit Tommy Emmanuel auf Tournee. Sein Repertoire reicht von Blues über Jazz, irischem Folk bis hin zur klassischen Musik. Eigene Kompositionen bilden das musikalische Sahnehäubchen.