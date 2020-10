Gismo Graf Trio gastiert im Speratushaus

Im Rahmen der Jumping-Fingers-Reihe gastiert am Samstag, 31. Oktober, um 19 Uhr das Gismo Graf Trio im Speratushaus.

Der junge Stuttgarter Gitarrist Gismo Graf gehört zu den besten Gypsy-Jazz-Gitarristen der Gegenwart. Durch sein innovatives Spiel vereinigt er scheinbar spielerisch verschiedenste Genres vom Jazz über Pop bis zum Bossa Nova. Unterstützt wird Graf beim Konzert in Ellwangen durch Joel Locher am Kontrabass und Joschi Graf an der

Infos und Karten nur im Vorverkauf zu 15 Euro (ermäßigt fünf Euro) gibt es bei der Tourist-Information, Telefon 07961 / 84303 oder E-Mail: tourist@ellwangen.de. Es gibt keine Abendkasse udn keine Pause. Das Speratushaus ist barrierefrei erreichbar. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Bei Bedarf wird das Konzert nochmals um 20.30 Uhr gegeben, Einlass wäre dann um 20.15 Uhr.