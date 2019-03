Girl Power in Sankt Gertrudis

Selbstbewusste Frauen in der Musik? Gibt es. Das hat das Konzert an der Schule Sankt Gertrudis gezeigt.

Welche Lieder sie singen wollten, haben die Schülerinnen selbst entschieden. Mit Hilfe von Musiklehrer Werner Wohlfahrt entstand so ein spannendes Abendprogramm mit einer wichtigen Aussage. Zum Beispiel, was es denn heißt, nicht wie „die meisten Mädchen“ zu sein. Darum geht es in Hailee Steinfelds Song „Most Girls“, eine Hymne an Frauen, egal ob sie winzige Kleidchen tragen oder Jogginghosen.

Auch dass Frauen immer noch wie Objekte behandelt und nach ihrem Aussehen beurteilt werden, war ein Thema. Im Song „Pretty Girl“ von Maggie Lindemann geht es genau darum. „I’m not just a Pretty Girl“ singen die Mädchen des Gymnasiums und meinen es auch so. Es gehe immerhin darum, mit sich selbst im Reinen zu sein, und nicht darum, jemand anderem zu gefallen, wie es auch in Colbie Caillats Song „Try“ thematisiert wird. Rosemarie Lübbe sang das Lied wunderbar gefühlvoll und begleitete sich selbst auf der Ukulele.

Natürlich darf ein Lied der Sängerin Pink bei einem Konzert über Frauenpower nicht fehlen. Bei „Fucking perfect“ geht es um den langen Weg, den Frauen auf sich nehmen müssen, um ihre Selbstzweifel abzulegen und zu sich zu finden. Begleitet wurde das Stück am Cajon von Max Fritz, den anspruchsvollen Rap-Part hat Cosma Schirle bezwungen.

Vor der Pause gab es noch eine humorvolle Überraschung. Zwar waren die Jungs in der Unterzahl, trotzdem ließen sie sich auf ein Bibi- und Tina-Battle mit Lisa Kampmann und Muriel Stiefel ein. „Das gibt Ärger! Wer ist stärker?“ hieß es da, nur für die Dauer des Songs.

„Hit the Road Jack“ handelt von einem Streit eines Paares. Max Fritz und Rosemarie Lübbe sangen die Soloparts. Cindy Laupers „Girls Just Wanna Have Fun“ von 1983 hat nie an Aktualität verloren. Frauen sollten die gleichen Erfahrungen machen können wie Männer, findet Lauper. Genau darum ging es an diesem Abend.