Gigantischer Spaß auf dem Schießwasen

Ein warmer Frühlingstag und Ellwanger Volksfest. Was gibt es Schöneres? Und so haben sich am Sonntagnachmittag viele junge Familien sowie zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene allein oder mit ihrer Clique auf zum Rummelfest auf dem Schießwasen gemacht. Sechs Großfahrgeschäfte, diverse andere Fahrgeschäfte und ein attraktives Lachhaus locken eben, und zum Staunen gibt es (noch bis zum späten Montagabend) allerhand.

Bei so vielen Attraktionen hat man die Qual der Wahl. Trotzdem ist an diesem Sonntagnachmittag überall was los. Da geht es bei der royalen Riesenschaukel Avenger munter kopfüber. Es ist gigantisch. Natürlich wird da auch kräftig gejohlt und gekreischt. Auch die Eclipse, in der bis zu acht Passagiere auf einmal Platz nehmen und in einer Flughöhe von 48 Metern Ellwangen von oben erleben können, ist der Wahnsinn. Ganz zu schweigen von Fuzzy's Lachsaloon, einem Laufgeschäft mit Spaß und Spannung auf fünf Etagen, mit einer rollenden Tonne, mit Wackeltreppen und Laufbändern und mit einer Gesamthöhe von 16 Metern.

Der Olympia-Express, eine Art Petersburger Schlittenfahrt, windet sich in rasantem Tempo durch die herrliche Winterlandschaft. „Wollt ihr noch mal?“, lautet hier die Frage. Und dann heißt es: „Es geht rückwärts. Ellwangen, wir fahren rückwärts.“ Als ein tanzendes Kettenkarussell entpuppt sich hingegen der Wellenflieger, der zunächst hochfährt und sich dann in sämtlichen Richtungen bewegt. Eine Riesenattraktion ist für viele auch das Traumgeschäft Happy Traveller aus der Hansestadt Bremen, „Deutschland schönster Break Dance“.

Heute: Familientag mit vergünstigten Preisen

Wer die Tradition liebt, kommt beim Autoscooter und beim Kinderkarussell (mit Straßenbahn, Feuerwehrauto, Polizeihubschrauber, Bulldog und Pferdchen) voll und ganz auf seine Kosten. Beim Baby-Flug indes heben Hubschrauber, Saurier, Elefant und Schweinchen ab, die Mütter der Kleinen winken ihren vorbeifliegenden Sprösslingen eifrig zu. Wer vom Festvergnügen noch nicht genug hat, kann auch noch Enten angeln, schießen, Lose ziehen oder boxen. Höhepunkt war am Sonntagabend natürlich der Auftritt von Startrompeter Stefan Mross im Festzelt. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe.

Heute Abend ist mit dem Volksfest dann schon wieder Schluss. Doch zuvor wartet auf die Besucher noch ein Familientag mit vergünstigten Preisen und einer Ballon-Zaubershow mit Ernesto. Und in der Festhalle von Festwirt Sony-Boy Papert spielen ab 18 Uhr zum Ausklang die „Stiefelziacha“.