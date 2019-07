Gewaltige Rauchwolke über Ellwangen: Millionenschaden nach Brand bei der EnBW ODR

Eine gewaltige Qualmwolke steigt in den Himmel auf, immer wieder schlagen Flammen aus Fensterhöhlen, die Scheiben sind in der Hitze längst zerbrochen. Bei der EnBW ODR steht ein Container-Gebäude in Flammen. Es zu löschen, ist ausgeschlossen, sagt Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann.

Jetzt geht es darum, dass die Flammen nicht auf die Nachbargebäude übergreifen. Das ist um 17 Uhr gelungen.

Aber die größte Gefahr, dass das Gebäude zusammenbricht und in die Nachbargebäude stürzt, ist da noch nicht gebannt. Der Schaden dürfte wohl bei einer Million Euro liegen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, im Gebäude waren Handwerker, die sind alle heil herausgekommen.

Die Feuerwehrleute sind von ihren Einsätzen sichtlich gezeichnet. Mit der schweren Atemschutzausrüstung in der Hitze zu löschen, hält keiner lange durch. Ohne die schwere Ausrüstung geht es aber nicht in dem Qualm.

Die Wolke wechselt immer wieder die Richtung und steht inzwischen so hoch, dass sie schon von Mögglingen aus zu sehen ist, sagt der Leiter des Polizeireviers Ellwangen, Stephan Schlotz. 50 Feuerwehrleute und 14 Fahrzeuge sind im Einsatz, hinzu kommen zahlreiche Sanitäter.

Hörmann hat weitere Feuerwehrleute angefordert. Bis die Flammen endgültig gelöscht sind, kann es dauern. Zum Glück ist es windstill.

Kurz vor 16 Uhr wird die Feuerwehr alarmiert

Dabei hat alles so harmlos angefangen. In dem dreistöckigen Containerbau hat es kurz vor 16 Uhr in einem Zimmer im oberen Stock angefangen zu brennen. Mitarbeiter der ODR haben umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Das Firmengelände war innerhalb von fünf Minuten evakuiert. Normalerweise arbeiten hier 200 Mitarbeiter. So kurz vor Feierabend waren es wohl weniger, sagt der kaufmännische Vorstand, Frank Reitmajer.

Er ist nur erleichtert, dass keine Personen zu schaden gekommen sind. Die Handwerker, die im Containerbau gearbeitet haben, habe man abgezählt, sie sind alle heil herausgekommen: „Den Schaden kriegen wir in den Griff, Hauptsache, es ist niemand verletzt.“

Reitmajer ist auch froh, dass die Flammen nicht auf die Leitzentrale der ODR übergeschlagen haben. Sicherheitshalber hat er aber Mitarbeiter nach Aalen zur Spiegelleitstelle geschickt und sie hochfahren lassen. Im schlimmsten Fall ließe sich das Stromnetz dann von dort überwachen.

Die Container sollten am Montag bezogen werden

Die Container standen leer. Sie waren in den vergangenen Wochen auf dem ODR-Gelände umgesetzt worden, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Am Montag sollten die Büros bezogen werden. Wo die 50 Mitarbeiter jetzt arbeiten werden, ist offen.

Bisher hatte man sie provisorisch verteilt. Offen ist auch, inwieweit der benachbarte Altbau in Mitleidenschaft gezogen ist. Mit Lüften ist es wohl nicht getan, fürchtet Reitmajer. Es muss wohl alles gründlich gereinigt werden.

Auch eine Stunde nach Brandausbruch schlagen immer wieder Flammen hoch. Die Container sind aus Kunststoff, selbst mit 2400 Litern Wasser pro Minute ist da wenig auszurichten. Zwei Leitungen hat die Feuerwehr zur Jagst gelegt. Die Container brennen wie Zunder. Erst stand nur der oberste Stock in Flammen, inzwischen hat sich das Feuer bis ins Erdgeschoss gefressen. „Wir haben auch versucht, von innen zu löschen“, sagt Hörmann.

Einige Bürocontainer auf dem Gelände des Ellwanger Energieversorgers EnBW ODR stehen in Flammen. (Foto: Gralla)

Das habe man aber sehr schnell aufgeben müssen. Jetzt geht es darum, die Nachbargebäude zu schützen und zu verhindern, dass das Gebäude einstürzt, wie Kreisbrandmeister Otto Feil sagt. Das wäre der Supergau, sagt Hörmann.

Erleichterung, dass niemand zu Schaden gekommen ist

Oberbürgermeister Michael Dambacher fehlen die Worte. „Ich bin nur froh, dass keine Person zu schaden gekommen ist.“ Dank der tollen Ausbildung der Feuerwehr sei nichts Schlimmeres passiert. Stephan Schlotz, der Leiter des Polizeireviers, hat mit seinen Leuten die Zufahrt zur ODR abgesperrt, um Schaulustige abzuhalten. Streifenwagen fahren durch die angrenzenden Wohngebiete und fordern die Bewohner auf, in ihre Häuser zu gehen und die Fenster zu schließen.

Auch übers Radio werden Warnmeldungen durchgegeben. Ob und, wenn ja, wie giftig der Qualm ist, soll der Messwagen der Feuerwehr Aalen messen, den Hörmann angefordert hat. Er soll auch sicherstellen, dass keine Schadstoffe außerhalb des Brandbereich gelangt sind.

Was den Brand ausgelöst hat, ließ sich am Abend nicht sagen.