Getötetes Kind in Bopfingen: Nicht nur die Ostalb ist ohnmächtig

Ja, die Themen der Woche sind häufig amüsant und vor allem in unseren Kolumnen greifen wir sie gerne auf. Das Leben ist schließlich ernst genug. In dieser Woche aber ist das leider nicht möglich.

Nicht nur uns auf der Ostalb beschäftigt aktuell der Fall des in Bopfingen getöteten Kindes im vergangenen Herbst. Auf bundesweite Schlagzeilen dieser Natur hätte die Ostalb, hätten wir alle gerne verzichtet. Schon damals im Herbst sorgte die Berichterstattung für bedrückte Stimmung in der Region – aber natürlich auch bei uns in der Redaktion.

Aktuell sind zwei Redakteure mit diesem Fall betraut – sicher kein business as usual. Beide nimmt das mit, alles andere wäre auch seltsam. Doch, das gehört auch zum Job des Journalisten: Informationen und Hintergründe nach außen zu tragen, ganz gleich, wie schrecklich sie sein mögen.

Corona und Ukraine, Krieg gibt es auch in der Nachbarschaft

Wir sprechen ständig über die Corona-Pandemie, die schließlich thematisch abgelöst wurde vom ebenfalls schrecklichen Krieg in der Ukraine. Doch solche Schlachtfelder gibt es auch direkt bei uns in der Nachbarschaft. Das bedrückt, macht fassungslos, ängstigt vielleicht sogar. Seien wir doch einmal ehrlich: Irgendwie sind wir doch alle ohnmächtig ob dieser so unglaublich schrecklichen und nicht nachvollziehbaren Tat.

Schrecken gibt es leider in jedem Zipfel dieser Welt. In der Ukraine sterben ebenfalls Menschen, sterben ebenfalls Kinder. Und nur, weil ein Wahnsinniger denkt, er müsse sich etwas zurückholen, von dem er denkt, dass es ihm gehört. Der Unterschied: Wir sind hier nicht auf dem Spielplatz, es geht hier nicht um ein weggenommenes Sandförmchen. Es sterben Menschen, es sterben Kinder.

Ganz gleich, wie dieser Mensch, das ist er ja wohl, nun in Ellwangen bestraft werden wird, Fragen werden bleiben. Wie kann ein Mensch nur so etwas Schlimmes tun? Wie kann man töten? Wie kann man dann auch noch ein Kind töten? Wie wird ein Mensch dazu? Oder kann man sogar so geboren werden? Beantwortet werden diese vermutlich nie.

t.laemmerhirt@schwaebische.de