Getöteter Zweijähriger: Mutter verweigert die Aussage und gibt dann Fernsehinterview

Während des vierten Prozesstags um den getöteten Zweijährigen vor der Ersten Schwurgerichtskammer am Ellwanger Landgericht standen die Aussagen der Notfallsanitäter und Ärzte, die das Kind behandelt haben, im Mittelpunkt. Alle Beteiligten waren sich einig, dass dem Jungen im Vorfeld schlimmste Misshandlungen widerfahren waren. Beschuldigter ist der 33-jährige Lebensgefährte der Kindsmutter, der mit einem Stampftritt ein Bauchtrauma ausgelöst haben soll.

Der zum Ende seiner Befragung sichtlich erregte Notfallarzt wandte sich aufgebracht an das Gericht: Aus seiner Sicht sei hier ein „wehrloses Kind systematisch misshandelt“, ein schutzbedürftiger Mensch „auf niederträchtigste Weise gequält“ worden. Da er als Zeuge, nicht jedoch als Gutachter geladen war, musste der Mediziner vom Vorsitzenden Richter Bernhard Fritsch entschieden ermahnt werden.

Auch ein Fernsehinterview der Mutter des getöteten Kindes sorgte für Irritationen, da die Frau im Vorfeld jegliche Aussage verweigert hatte.

Am vergangenen Mittwoch hätte eigentlich die Mutter des verstorbenen Zweijährigen vor Gericht sprechen sollen. Sie verweigerte die Aussage. Kurz darauf soll sie allerdings einem privaten TV-Sender ein Interview gegeben haben. Er sei irritiert, betonte Oberstaatsanwalt Dirk Schulte. Richter Fritsch pflichtete ihm bei: „Hier sagt sie nichts, aber auf dem Marktplatz draußen gibt sie erste Interviews.“

Da der Vorsitzende keinen Hinderungsgrund sah, stimmte er zu, dass das Video im Gerichtssaal gezeigt wird. Die 37-Jährige erklärt hier, dass der Angeklagte ihr Vertrauen erschlichen habe. Sie will ihn zudem auf die Verletzungen des Kindes angesprochen haben, nachdem ein weiterer Sohn sie darauf aufmerksam gemacht habe.

Daraufhin soll der Angeklagte gedroht haben, den „Großen“ zu schlagen, wenn dieser noch einmal solche Äußerungen mache. Zudem behauptet die Frau, beim Tod ihres Kindes geschockt gewesen zu sein. Sie mache sich Vorwürfe und habe sich gewünscht, anstelle des Zweijährigen gestorben zu sein. Anfangs bezeichnete sie ihren Lebensgefährten als jemanden, der sich zunächst liebevoll um die Kinder gekümmert habe.

Als Zeuge geladen war an diesem Tag auch der Notfallmediziner, der das Kind in der Wohnung der Familie in Aufhausen und während der Fahrt ins Ostalb-Klinikum in Aalen behandelte. Er schilderte den Verlauf des Abends. Beim Eintreffen habe man einen zweijährigen Knaben vorgefunden, der nach Aussage der Mutter 30 Minuten zuvor noch geatmet habe, so der Arzt, dem sofort zahlreiche Hämatome und Prellungen am Kopf und am Körper des Kindes aufgefallen sein wollen. „Da lag ein schweres Verschulden Dritter vor“, sagte er.

Dann habe er entschieden, das Kind sofort in die Klinik zu bringen, berichtete der Arzt weiter. Auf dem Weg dorthin sei es ihm nicht gelungen, die Herz-Kreislauf-Funktion wiederherzustellen. Seine anschließenden Aussagen wurden jedoch von Richter Fritsch abgemahnt. Für seine persönlichen Gefühle sei das Gericht nicht der richtige Raum. Er habe selten erlebt, dass jemand das Gericht so missachtet habe, wandte sich der Vorsitzende an den Zeugen.

Auch die drei Notfallsanitäter, die mit dem Arzt nach Aufhausen gekommen waren, wurden befragt. Sie berichteten von einer „dunklen und unaufgeräumten“ Wohnung, von einem blaugerfärbten, abgemagerten, reglosen Kind, das nur mit einer Windel bekleidet da lag.

Beim näheren Hinsehen habe er bemerkt, dass der Junge wegen der zahlreichen Hämatome so blau gewesen sei, sagte einer der Sanitäter. Sie hätten sofort erkannt, dass das Kind in einem kritischen, „reanimationspflichtigen“ Zustand war. Seine Kollegin ging weiter ins Detail und berichtete von zahlreichen Schlagverletzungen vor allem am Kopf sowie Bissspuren.

Auch waren sich die drei Kollegen einig, dass vonseiten der Mutter und ihres Lebensgefährten kaum Nachfragen zum Zustand des Zweijährigen gekommen seien. Das Paar soll sogar sehr ruhig und gelassen gewesen sein. In ähnlichen Situationen sei wesentlich mehr Hektik dabei, so einer der Sanitäter. Nachdem die Retter das Haus wieder verlassen hatten, verständigten sie die Polizei.

Im Ostalb-Klinikum wurde der leblose Zweijährige in einen pädiatrischen Schockraum zur Wiederbelebung gebracht. Um 23.08 Uhr sei der Patient übergeben worden, erinnerte sich der an diesem Abend diensthabende Oberarzt. Er erklärte, dass er beim Ultraschall viel Flüssigkeit im Bauchraum des Kindes gefunden hat.

An den Organen habe er aber keine Verletzungen feststellen können. Bald jedoch sei ihm ein „stabiler“ Arm bei dem Kind aufgefallen. Ein Hinweis darauf, dass die Leichenstarre bereits eingesetzt hat. „Die Zuckerwerte waren an der Grenze des Messbaren“, so der Oberarzt. Dann habe man alle Maßnahmen abgebrochen. Um 23.19 Uhr wurde das Kind für tot erklärt.

Noch im Krankenhaus überbrachte der Mediziner im Beisein von Polizeibeamten der Mutter und dem Beschuldigten die Nachricht vom Tod des Zweijährigen. Aggressivität habe er nicht feststellen können. Beide hätten das Krankenhaus anschließend ruhig verlassen.

Der Oberstaatsanwalt fragte den Mediziner nach weiteren Angaben zu dem Bauchtrauma. Hintergrund: Der Beschuldigte hatte, während die Mutter den Notruf kontaktiert hatte, im Hintergrund gerufen, dass dem Jungen gerade „der Darm geplatzt“ sei. Nach Meinung des Arztes könne ein Laie solch eine Diagnose überhaupt nicht stellen. Er nannte es eine „bizarre Beschreibung der Situation“.

Der Prozess wird heute Nachmittag fortgesetzt und der Text heute Abend aktualisiert. Unter anderem soll am Nachmittag der behandelnde Kinderarzt des Jungen aussagen.