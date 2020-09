Gesundheitsthema als pantomimisches Stück

Die Straßentheater-Gruppe Schluck & Weg ist deutschlandweit unterwegs und beleuchtet das Thema „Antibiotika-Resistenzen“ mit einem Masken-Theater. Trotz Corona – mit Abstand und an der frischen Luft – war die Aufführung vor dem KBSZ möglich. Im Mittelpunkt ein Gesundheitsthema: Wie lange werden uns Antibiotika noch schützen können?

Vier Klassen aus dem Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium und aus der Pflege haben am diesjährigen BUKO-Pharma-Projekt teilgenommen. Antibiotika-Resistenzen werden weltweit zu einer Gefahr. Diese Problematik wirkt sich schon heute auch bei uns zusehends aus auf die Behandlung und Pflege in den Krankenhäusern – mehrfachresistente Keime sind da ein nicht mehr zu unterschätzendes Risiko für lebensgefährliche, schlimmstenfalls tödliche Verläufe bei den Patienten. Und damit sind auch die Pflegekräfte immer mehr konfrontiert.

Die Straßentheater-Gruppe Schluck & Weg mit sechs Akteure stellt das Thema pantomimisch dar mit starken Bildern, die in Erinnerung bleiben und später im Unterricht wieder präsent sein werden. Der Laiengruppe in der Besetzung Paula Damberg, Davina Dietrich, Colin Elsbernd, Otto Hänsler, Theresa Rieger und Manuela-Maria Rieke gelang es, etliche Facetten aktueller Gesundheitsthemen ins Scheinwerferlicht zu holen: Mit Antibiotika-„Doping“ arbeitsfähig bleiben statt halt mal einige Tage krank im Bett liegen zu müssen, sinnvoll? Was passiert, wenn sich Menschen in den armen Ländern oft nur ein oder zwei Tabletten leisten können, aber nicht mehr die ganze Packung? Hat das auch hier Auswirkungen? Wo lohnt sich Pharma-Forschung, wo nicht? Warum gibt es seit 50 Jahren kaum neue Antibiotika, aber neue Potenzpillen? Wer entscheidet, was in der Gesundheitsforschung wichtig ist? Haben Regierungen, WHO und Wissenschaft darauf überhaupt Einfluss? Warum werden diese Arzneistoffe nur in Ländern mit geringen Umweltstandards produziert? Ist auch für uns gefährlich, was dabei in Indien und China passiert? Wo stehen die Vorratslager mit wirksamen Arzneimitteln, wenn sich ein multiresistenter bakterieller Erreger auf seinen Weg um die Welt macht? Oder sind wir (wieder) nicht gut gerüstet? Haben wir dann schon die nächste Pandemie?