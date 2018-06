Gesundheitsprobleme führen zu Unfall

Eine 83-jährige Autofahrerin hat einen Unfall verursacht, weil sie während des Autofahrens gesundheitliche Probleme bekam. Die Seniorin war am Mittwochvormittag auf der Neunheimer Straße unterwegs. Von dort wollte sie gegen 10 Uhr in die Ellwanger Straße einbiegen. Weil ihre Gesundheit versagte, kam sie im dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo ihr Wagen dann in einem Gebüsch zum Stehen kam. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Virngrund-Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (ij)