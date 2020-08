Gesundheitsamt bestätigt dem Kressbachsee „Unbedenklichkeit“

Entsetzt, fassungslos und resigniert: So beschreiben die Privatköche Katrin Lustig – sie ist in Biberach aufgewachsen – und Kai Schnaus die Stimmung auf Mallorca. Das Auswärtige Amt hatte am Freitag für fast ganz Spanien eine Reisewarnung erlassen.

Wie viele andere Mallorquiner sind auch sie vom Tourismus abhängig. „Wir waren mitten in der Saison und hatten gehofft, dass diese bis Ende Oktober laufen kann“, sagt der 46-Jährige. Bislang waren sie vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen.