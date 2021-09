Gesundheitsakademie: Erster Kurs absolviert Weiterbildung

An der Gesundheitsakademie der Kliniken Ostalb in Ellwangen hat der erste Kurs seine Weiterbildung absolviert. 18 Absolventinnen haben die Weiterbildung zur Praxisanleitung erfolgreich abgeschlossen, alle Teilnehmerinnen haben bestanden. Die Teilnehmerinnen sind Pflegekräfte aus den Standorten der Kliniken Ostalb sowie aus den Kliniken Crailsheim, Neu-Ulm und Oettingen.

Klinikvorständin Sylvia Pansow freut sich zusammen mit Akademieleiterin Joana Ruf über das erfolgreiche Abschneiden des Pionierkurses: „Die hohe Nachfrage nach pflegerischer Weiterbildung aus unseren eigenen Standorten, aber auch aus umliegenden Kliniken, bestärkt uns darin, das Kursangebot der Akademie zu erweitern“, so Pansow.

Die Gesundheitsakademie ist mit vier Weiterbildungskursen und zahlreichen Fortbildungen gestartet. Mit den Prüfungen in der Notfallpflege, palliativer Pflege, Intensivpflege und Anästhesie werden in in den kommenden Wochen die nächsten Weiterbildungskurse abschließen.

Die Weiterbildung zur Praxisanleiterin haben erfolgreich abgeschlossen: Daniela Baier, Nelly Fritz, Birgit Herre, Katharina Hertfelder, Christiane Hoffmann, Leoni Hofmann, Olesja Kin, Ina Moor, Melanie Moser, Laura Nagler, Regina Ottenwälder, Nina Pribil, Christina Sauerborn, Leonie Schlageter, Stefanie Schiele, Lena Unser, Tanja Peringer und Katrin Waldenmaier.