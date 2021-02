Gespräche zur Gartenschau starten mit „LGS-DigiLog“

Die Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH organisiert am Freitag, 19. März, eine interaktive Bürgerinformationsveranstaltung auf digitalen Kanälen.

Auf dem Weg zum Ellwanger Großprojekt, der Landesgartenschau 2026, sollen alle Bürger transparent informiert und mitgenommen werden. Das ist das erklärte Ziel von Oberbürgermeister Michael Dambacher und der LGS Ellwangen 2026 GmbH. Deshalb soll nun die Veranstaltungsreihe der „Gartenschau Gespräche – LGS im Dialog“ begonnen werden, unter der unterschiedliche Anlässe zum Austausch genutzt werden sollen. Der Auftakt erfolgt – in Zeiten der Kontaktbeschränkungen – auf rein digitalem Weg: Am Freitag, 19. März, von 17 bis 19.30 Uhr, wird der „LGS-DigiLog“ per Livestream übers Internet abrufbar sein.

Dann werden OB Dambacher und die LGS-Geschäftsführer Stefan Powolny und Tobias De Haёn aktuelle Informationen und Gedankenimpulse zur LGS 2026 geben und anschließend mit sach- und fachkundigen Gästen in zwei interaktiven Perspektivräumen den Austausch mit den Bürgern suchen. Inhaltlich getrennt werden dort die Stadtentwicklung Ellwangens um die Landesgartenschau und die Umsetzung der LGS in Ellwangen als Themen vorgegeben sein. In diesem Format soll die Bürgerschaft sich aktiv einbringen können, per Kommentar, Wortmeldungen und über eine digitale Pinnwand.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für digitale Entwicklung (ZDE) in Westhausen, per Livestream über das Internetportal „YouTube“ öffentlich verfolgbar sein. Zur besseren Organisation ist eine vorherige Anmeldung nötig. Diese ist kostenfrei und ab sofort übers Internet möglich unter: https://eveeno.com/LGSDigiLog.

Fragen und Anmerkungen zum Format können bereits bei der Anmeldung eingereicht werden sowie per Mail an: info@ellwangen2026.de.