Der Verbindungstechnik-Spezialist TE Connectivity hat Medizin- und Pflegeeinrichtungen Gesichtsschutzschilde zur Verfügung gestellt. Für Notfalleinsatzkräfte, Ärzte und das Pflegepersonal ergänzten sie den Schutz der vorhandenen Ausrüstung.

Innerhalb einer Woche wurden Komponenten und Werkstoffe beschafft und Spritzwerkzeuge gebaut. „Wir spritzen die Kopfbänder in unserer Spritzerei in Dinkelsbühl, und unsere Auszubildenden in Wört bauen sie dann zusammen“, beschreibt Manager Martin Huber den Fertigungsablauf. Der Schild ist eine elastische, transparente Schutzfolie, die das Gesicht verdeckt. Dadurch schützt er Augen, Nase und Mund gegen Körperflüssigkeiten, die Viren oder Bakterien übertragen können. Bereits 2500 Schilde wurden angefertigt und für 47 Gesundheitseinrichtungen in der Region von Aalen bis Schwabach bereitgestellt. An dem Projekt waren rund 40 Mitarbeiter beteiligt. Nächstes Ziel ist es, die Herstellung zu steigern – vorläufig auf 10 000 Stück, dann 20 000. Die Visiere werden dann an andere Werke in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika verteilt, so dass sie dort gespendet werden können.