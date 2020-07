Gesellschaft für die Landesgartenschau kann loslegen

Ein erinnerungswürdiger Notartermin hat am Donnerstag stattgefunden. Oberbürgermeister Michael Dambacher und Geschäftsführer Tobias de Haën haben den Gesellschaftsvertrag für die „Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH“ unterzeichnet. Die Gesellschaft wird die Landesgartenschau vorbereiten und ausführen.

Gesellschafter sind die Stadt Ellwangen und die Förderungsgesellschaft für die BadenWürttembergische Landesgartenschauen mbH (bwgrün.de). Als Vertreter der Gesellschafter unterzeichneten OB Dambacher und bwgrün.de-Geschäftsführer Tobias de Haën den Gesellschaftsvertrag im Beisein von Notar Bernd Konrad.

Als Geschäftsführer des neuen Unternehmens wurden Stefan Powolny und Tobias de Haën bestellt. Die Stadt Ellwangen übernimmt als Stammeinlage 20 000 Euro, bwgrün.de 10 000 Euro. Ziel der Unternehmung ist die erfolgreiche Planung, Vorbereitung und Ausführung der Landesgartenschau (LGS) in Ellwangen.

Wir sind froh, dass wir die Landesgartenschau nun unter eigener Firmierung vorantreiben können. Stefan Powolny & Tobias de Haën

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, soll „Umwelt- und Landschaftsschutz, Volksbildung und Kunst in Ellwangen sowie die Völkerverständigung“ fördern, so das vertraglich fixierte Unternehmensziel. „Wir sind froh, dass wir die Landesgartenschau nun unter eigener Firmierung vorantreiben können“, sagten die Geschäftsführer Powolny und de Haёn.

Erste Mitarbeiter sind akquiriert worden, sodass die Arbeit in den Geschäftsräumen der Bahnhofstraße 6 bereits aufgenommen werden konnte. Dambacher freute sich über einen weiteren Schritt auf dem Weg zur LGS: „Jetzt hat dieses Großprojekt auch seine eigene Adresse.“

Gerhard Hugenschmidt, Präsident des Gartenbauverbands Baden-Württemberg-Hessen als Gesellschafter von bwgrün.de, begleitete den Notartermin: „Die bwgrün und auch ich freuen uns auf die LGS in Ellwangen.

Der Berufsstand ist mit vielen hervorragenden Gärtnereien und Gartenbaubetriebe in der Region sehr gut vertreten, und auch die große Resonanz auf die Nabu-Aktion ‚Ich blüh auf‘ in Ellwangen zeigt, dass die LGS hier am richtigen Platz ist. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel bewegen können.“

Wie groß ist der Druck auf den Mann, der das Gesicht der Landesgartenschau darstellt. Am Ende müssen es alle tragen, sagt er.