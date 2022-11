Geschichts- und Altertumsverein: 3517 Menschen besuchen Schlossmuseum

Die Mitglieder des Ellwanger Geschichts- und Altertumsvereins haben sich zur diesjährigen Hauptversammlung getroffen. Besonders erfreulich sind die wachsenden Besucherzahlen im Schlossmuseum, die Coronabedingt eingebrochen waren.

Der Vorsitzende Thomas Rathgeb berichtete über zahlreiche Veranstaltungen und Vorträge im vergangenen Jahr. Dabei ging es um so unterschiedliche Themen wie Pfeifenköpfe im Schlossmuseum, Kriminalfälle aus dem Stadtarchiv, die Gründung des Ellwanger Kreises der CDU/CSU vor 75 Jahren, die beiden Ellwanger Astronomen Josef August Brandegger (1797-1890) und Michael Eble (1810-1903), den Maltesergroßmeister Ferdinand von Hompesch, die Öffnung des Grabes des in diesem Jahr seliggesprochenen Jesuitenpaters Philipp Jeningen im Jahr 1953 oder die Tätigkeit des Ellwanger Verschönerungsvereins in den Jahren 1866-1921, um nur einige zu nennen.

Rathgeb stellte das Programmangebot des Vereins im nächsten Halbjahr vor, darunter ein Vortrag über die Erdgeschichte Ostwürttemberg mit Buchvorstellung, ein Vortrag über den Geheimorden der Illuminaten sowie eine Tagesfahrt nach Kempten. Im vom Schriftleiter Eberl betreuten Ellwanger Jahrbuch sah der Vorsitzende eine wichtige Aufgabe des Vereins, eine Chronik der Stadt, eine Verbindung in die Heimat für auswärtige Ellwanger und eine Möglichkeit zur Publikation wissenschaftlicher Artikel, jeder Band erhelle die Geschichte aufs Neue. Wie Rathgeb weiter berichtete, sind die ersten Ausgaben des Jahrbuchs aus den Jahren 1910-1914 im Ellwanger Stadtarchiv digitalisiert worden und werden bald für jedermann auf der Homepage des Vereins zur Verfügung stehen.

Auch das vom Geschichts- und Altertumsvereins betriebene Schlossmuseum stelle eine wichtige Säule des Vereins dar und sei ein Schaufenster Ellwangens. Hatte das Museum 2021 noch 3 238 Besucherinnen und Besucher, waren es seit Anfang 2022 bereits 3 517. Dass man den coronabedingte Tiefpunkt hinter sich gelassen habe, zeige sich auch bei der Zahl der Führungen, 2021 waren es 44 Führungen für Erwachsene und 21 für Kinder und Schulklassen, 2022 bereits wiederum 44 Erwachsenenführungen und 19 Kinderführungen. Neu in die Museumssammlung gekommen sei ein Selbstportrait von Karl Stirner aus dem Nachlass des verstorbenen Besitzers der Ellwanger Rotochsen-Brauerei Hermann Veit, darüber hinaus ein Fayence-Zunftkrug sowie Bilder und Skizzen der Künstlerfamilie Retzbach aus einem weiteren Nachlass.

Am 15. Oktober habe in einer Feierstunde die Übergabe seltener Dosen und Tabatièren sowie weiterer bedeutender Porzellane und Fayencen aus Schrezheim und Ellwangen von dem Stuttgarter Sammler und Kunstexperten Gert K. Nagel vollzogen werden können, dazu erschien die Publikation „Spurensuche zu den Tabatièren der Fürstpropstei Ellwangen“. Im vergangenen Jahr habe man auch ein Portrait von Pater Philipp Jeningen neu restaurieren können. Erstmals gab es auch Vorträge zu Karl Stirner mit Ulrich Brauchle als Kurator dieses Sammlungsteils.

Museumsleiter Matthias Steuer nannte praktische Beispiele aus der aktuellen Museumsarbeit. Auffällig sei ein Rückgang von Einzelbesuchern. Zur Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen sei die Turmzimmerführung neu ins Programm genommen worden, die stets ausgebucht war. Mit dem bekannten Kirchenkuppelmodell von Matthäus Günther sei man als Leihgeber an der bayerisch-tschechischen Landesausstellung 2023/24 in Regensburg und dem Nationalmuseum Prag beteiligt.

Nach dem Kassenbericht für 2021 von Vereinskassier Kurt Wagner, der auch die stark gestiegenen Gas- und Strompreise im Schlossmuseum ansprach, und dem Bericht von Kassenprüferin Ingrid Blech erteilte die Versammlung Wagner die Entlastung. Vereinsmitglied Petra Brixel bat die Anwesenden um Unterstützung in Form von Bildern oder Fotografien für ihre Buchprojekte zur Familie des Ellwanger Gymnasialprofessors August Benz und insbesondere seinen Töchtern, der Malerin Emilie Benz und ihrer Schwester Sophie Benz, die 1811 nur 27-jährig in Ascona verstarb. Die Versammlung endete mit einem kunsthistorischen Vortrag von Dr. Josef Nagel aus Friedrichshafen über die wechselvolle Geschichte der Altarbilder auf dem Schönenberg, der auch im neuen Ellwanger Jahrbuch nachgelesen werden kann.