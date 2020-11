Geschafft: Der Kreisverkehr an der Siemensbrücke ist fertig

Die Arbeiten am Kreisverkehr an der Siemensbrücke sind nach nach vierwöchiger Bauzeit jetzt abgeschlossen. Bürgermeister Volker Grab konnte am vergangenen Donnerstag den Kreisverkehr an der Siemensbrücke für den Verkehr freigeben. Damit, so Grab, werde ein auch für den überregionalen Verkehr wichtiger Knotenpunkt endlich entzerrt, der vor allem in Stoßzeiten in der Vergangenheit immer wieder zu Verkehrsbehinderungen geführt hatte. „Wir erhoffen uns durch den neuen Kreisel eine wesentliche Entschärfung der Verkehrssituation für den Auto- und Lkw-Verkehr, vor allem aber auch für die Fußgänger“, betonte Ellwangens Bürgermeister.

Das zunächst vom Regierungspräsidium als zweijähriges Provisorium genehmigte Projekt ist als sogenannter Minikreisel zur gemeinsamen Nutzung für Rad- und Autoverkehr konzipiert, für die Sicherheit der Fußgänger stehen zusätzlich zwei Zebrastreifen zur Verfügung.

In den den Straßenbau wurden circa 140 000 Euro investiert. Erneuert wurden überdies die Beschilderung, Beleuchtung und die Markierungen. Foto: =Siedler