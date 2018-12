Geschäfte aus der Ellwanger Pfarrgasse spenden für soziale Zwecke

Die Mitglieder der Fachgeschäfte aus der Ellwanger Pfarrgasse sind ein eingeschworenes Team und machen immer wieder auf sich aufmerksam. So bei der Aktion „Die Pfarrgasse – Kunst im Licht“, bei der sie um Spenden für soziale Zwecke gebeten haben.

In den Geschäften Travel Star – Ellwanger Studienreisen, Stadtcafé Höll, P & R Fashion, Der Männerladen, Ristorante le Palma, Brillen und Schmuck Gabi Stille, bei DaLEOo Fashion und bei Frank Schönmetz Friseure waren Werke von regionalen Künstlern ausgestellt. Die Besucher wurden um eine kleine Spende für soziale Zwecke gebeten. Groß war die Freude bei den Fachgeschäften, dass am Ende 720 Euro zusammengekommen sind – vom einen oder anderen Geschäft aufgestockt. Groß war auch die Freude bei den Empfängern über das Geld für ihre Arbeit.

Da ist Dr. Gabriela Bopp, die der CFD-Foundation angehört. Diese Organisation kümmert sich um Menschen, die einen Folatmangel haben. Folate sind Vitamine, die für Stoffwechselprozesse benötigt werden. Ein Mangel kann schwerwiegende Folgen haben, insbesondere für Kinder und Senioren. Mit dem Geld möchte es Gabriela Bopp Patienten ermöglichen, am CFD-Kongress in Zürich teilzunehmen.

Da ist die Christopherus-Werkstatt in Ellwangen. Isolde Bäuml sowie Werkstattrat René Hafner möchten mit dem Geld kreative Aktivitäten fördern. Die betreuungsintensive Werkstattgruppe gibt es in Ellwangen seit September dieses Jahres. Dringend benötigt werden Beschäftigungsmaterialien.

Dr. Peter Jung ist Mitglied bei Ärzte ohne Grenzen in Ghana . Dort operieren Ärzte in Krankenhäusern, versorgen die Patienten mit allem Medizinischem, was zur Verfügung steht. Mit dem Geld sollen die Ärzte und auch die Ausstattung der Krankenhäuser bezahlt werden.

Die Inhaber der Fachgeschäfte, des Cafés oder Ristorante le Palma haben zugesagt, dass solche Aktionen in Zukunft zu einer Dauereinrichtung werden sollen.