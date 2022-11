Gesangsverein sorgt musikalisch für „Oh Happy Day“

Der Gesangsverein Eintracht Schrezheim hat unter dem Motto „Oh Happy Day“ zu seinem Herbstkonzert in die St. Georg-Halle eingeladen. Chorleiter Bernd Weber hatte ein Potpourri von bunt gemischten Liedern zusammengestellt, welche den Zuhörern Ohren- und Augenschmaus bieten sollten.

Ganz klassisch für einen Männerchor, begann der erste Liedblock mit dem „Abschied vom Walde“. Doch die Sänger der Eintracht Schrezheim zeigten mit der gefühlvollen Ballade von Billy Joel „And so it goes“ auch ihr Können auf internationalem Parkett. Mit einem Musikquiz hat Moderator und Vorsitzender des Vereins, Bernd Klein, in den Pausen das musikalische Wissen der Zuhörer getestet und dabei selbst mit einer Solo Gesangseinlage geglänzt.

Der zweite Block startete mit einem Klassiker der Puhdys „Alt wie ein Baum“ um dann ins Dschungelbuch zu wandern. Bei „Schwarz oder Weiß“ von Maybebop präsentierte sich der 35-köpfige Chor passend je zur Hälfte mit weißem Hemd und schwarzen Jackett.

Dass die Eintracht Schrezheim nicht nur als Männerchor glänzt, sondern auch tolle Solosänger in ihren Reihen hat, wurde im dritten Liedblock deutlich. Den Anfang machte Uwe Schröder in Frack und Zylinder mit dem Klassiker „Ich brech die Herzen der stolzesten Frau‘n“. Thomas Kucher brachte schmachtvoll mit „Kleiner Teddybär“ die weiblichen Zuhörer zum Schmelzen. Den Anfang des Jahres 2021 herausgekommenen Hit „Soon will the wellerman come“ hatten die Männer eigens für sich umgetextet und als „Die Sängermen“ frech und witzig neu interpretiert. Den Höhepunkt und gleichzeitig das Motto des Abends präsentierte Gerhard Löber souverän als Leadsänger des Schrezheimer Gospelchores mit „Oh Happy Day“ aus dem Musical Sister Act.

Der letzte Liedblock des Abends startet mit einer kleinen Showeinlage, in der dem Publikum der Inhalt des irischen Volksliedes „Whisky in the jar“ übersetzt wurde. Gerhard Löber glänzte wiederum als Solosänger und irischer Straßenräuber. Der bekannte Hit „Westerland" der deutschen Band „DieÄrzte“ wurde vomChor und dem „Ärzteteam“ der Eintracht Schrezheim präsentiert. Zum Abschluss gab es mit „La Le Lu“ und „Nehmt Abschied Brüder“ die passenden Lieder für das Finale.