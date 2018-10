Zahlreiche Gäste sind zum Herbstfest der Sangesfreunde Neunheim gekommen. Für das Chorkonzert am Samstag hatten die Neunheimer als Gastchöre die Jelly Beans aus Rotenbach, den Liederkranz Zöbingen und den Gesangsverein Concordia Wört gewonnen. Sie boten den Zuhörern ein unterhaltsames Programm.

Von moderneren Liedern der Jungen Chöre bis zur den eher klassischen Liedern der Männerchöre reichte das Spektrum. Die Gastgeber legten mit „Gesang verschönt das Leben“ das Motto des Abends vor. Der Gesangverein Concordia Wört beeindruckte mit bekannten, besinnlichen Liedern wie „Weit, weit weg“ und „Über sieben Brücken musst Du geh’n“. Begeisterungsstürme ernteten sie mit „Altes Fieber“.

Der Liederkranz Zöbingen lud mit „Im Walde“ und „Lied in den Rosen“ in die Natur ein. Mit „Bella Bionda“ hatten sie den Nerv des Publikums getroffen, das Publikum schunkelte im Takt mit. Bei den Neuen Tönen von Neunheim hatte Christine Sieg als neue Chorleiterin ihren ersten Auftritt beim Herbstfest. Der große Beifall des Publikums lobte das „Multitalent“, das gleichzeitig Klavier spielt und dirigiert. Besonders beeindruckend waren hier „80 Millionen“ und „Halleluja“. Auch „Ein Hoch auf uns“ begeisterte das Publikum. Die Zugabe „Top of the World“ beschloss ihren tollen Beitrag.

Den zweiten Gesangsteil des Abends eröffneten die Jelly Beans aus Rotenbach mit „Hintn bei da Stadltür“. Liedeslieder wie „Diana“ oder „Can’t help falling in love“ folgten. Bekannte Schlager wie „So bist Du“ oder „Du entschuldige I kenn die“ tönten durch die Halle. Als Krönung ihrer Beiträge gab es eine kleine Uraufführung. Eigens für diesen Chor wurde ein Lied komponiert: „The jumping Jelly Bean“ beschrieb diesen aktiven Chor treffend – auch das Publikum war begeistert.

Gospel-Lied beeindruckt Publikum

„Atemlos“ oder „Tage wie diese“ schallten aus den Kehlen der Sänger des Gesangverein Concordia Wört. Besonders beeindruckte das Publikum aber das Gospel-Lied „Rock my soul“, das sie als Zugabe noch einmal sangen. Der Liederkranz Zöbingen verbreitete Urlaubsstimmung mit „Andalusischer Traum“, „Am Ufer“ und dem „Chianti-Lied“. Zu den Sängern aus Zöbingen gesellten sich die Männer der Sangesfreunde Neunheim. „Abendfrieden“ und „Aus der Traube in die Tonne“ stimmten die Gäste schon auf den gemütlichen Teil ein. Der „Bajazzo“ als Zugabe passte genau dazu.

Den Abschluss der Sänger bildeten beide Chöre der Sangesfreunde Neunheim, der Männerchor und die Neuen Töne. Gemeinsam sangen sie zur Begeisterung der Gäste „Im Wagen vor mir“ und „Stadtpark“, als Zugabe folgte „One way wind“. Vorsitzender Andreas Grampp freute sich mit Recht über einen gelungenen Abend, der anschliessend noch gemütlich ausklang.