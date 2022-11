Germanische Kost mit italienischem Einschlag: So haben die Alamannen auf der Ostalb gekocht

Ob Hitzkuchen, Briegl, Rieser Küchle, Aalener Spionle, saure Rädle, Gmünder Zipfel, Kutteln vom Kalten Markt – die Ostalb hat kulinarisch einiges zu bieten. Deftige Hausmannskost und traditionelle Backkunst prägen die Küche der Region.

Das, was hier im östlichsten Teil Württembergs auf den Tisch kommt, scheint nicht im Entferntesten vergleichbar mit dem, was fernab des Limes, beispielsweise in der 800 Kilometer entfernten Partnerprovinz des Ostalbkreises Ravenna, serviert wird.

Dieser erste Eindruck trügt jedoch. Denn was viele nicht wissen: Die Römer haben den Speiseplan der Alamannen, die sich als erste Siedler in der Region rund um Ellwangen sowie entlang des Limes angesiedelt haben, stark beeinflusst und für immer verändert.

Für den Start der Serie „Larissas Leckereien“ hat sich unsere Reporterin deshalb kulinarisch auf eine Reise zu den Ursprüngen der regionalen Küche – zurück ins dritte und vierte Jahrhundert nach Christi Geburt – gemacht und dafür einen Kochkurs des Ellwanger Alamannenmuseum besucht.

Mit unserer neuen Reihe „Larissas Leckereien“ schauen wir in die Kochtöpfe der Region. (Foto: Marcus Fey)

Schnell zeigt sich: Der Speiseplan der ersten Ostälbler ist vielfältiger als zunächst angenommen. Räubern in römischen Speiselagern war dafür das bevorzugte Mittel. „Eine unangenehme Eigenschaft unserer Alamannen war, dass sie sich alles, was sie nicht selbst besaßen, einfach bei den Römern geholt haben“, erklärt Hariolf Neukamm, der den Kurs zusammen mit Ernährungswissenschaftlerin Angelika Dörrich leitet.

In kleineren Raubzügen haben die Alamannen sich die fremden Lebensmittel immer wieder zu eigen gemacht. „Alles, was die Römer kannten, kannten die Alamannen deshalb vermutlich auch“, schließt Neukamm daraus.

In den Kochtopf kam außerdem, was gerade reif und verfügbar war. „Die Alamannen haben von dem gelebt, was sie hatten. Auf das müssen wir uns einstimmen“, sagt Dörrich.

Für den Kurs haben sich Neukamm und Dörrich deshalb passend zur Jahreszeit für ein herbstliches Menü entschieden – zusammengestellt aus Zutaten, die die frühmittelalterlichen Siedler gekannt haben könnten.

Als Einlage in die Gemüsebrühe haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Lauch in ganz dünne Stifte geschnitten und später roh über die Suppe gestreut. (Foto: Larissa Hamann)

Zur Vorspeise gibt es eine klare Gemüsebrühe aus Karotten, Lauch, Sellerie, Petersilienwurzeln, zahlreichen Gewürzen und einer Einlage aus Bauchspeck und Dinkelklößchen, zur Hauptspeise ein sauer eingelegtes Kohlgericht mit Kesselfleisch und einer Ziegenkäsesoße. Zum Nachtisch eine Creme aus Sauerrahm mit Nüssen und Honig.

Teigfladen haben die Alamannen zwar bereits in ihren Tonbacköfen zubereitet, allerdings vermutlich nicht mit Olivenöl und Rosmarin wie bei beim Kochkurs des Alamannenmuseums. (Foto: Larissa Hamann)

Zusätzlich haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hefefladen gebacken, bestrichen mit Sauerrahm, Olivenöl und Rosmarin. Neukamm ist sich zwar sicher, dass die Alamannen diese frühe Form der Dinnele nicht selbst zubereiteten, möglicherweise aber in ähnlicher Form bei den Römern kennengelernt haben.

Die Römer waren stark darin, ihre Soldaten bei Laune zu halten. Angelika Dörrich, Ernährungswissenschaftlerin

Denn: De gustibus non est disputandum – Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Dieses Sprichwort galt auch schon bei den Römern: Die Soldaten haben lieber zentral aus Italien versorgen lassen, statt sich mit der damals heimischen, eher aufs tägliche Überleben ausgerichtete Küche zufriedenzugeben. „Die Römer waren stark darin, ihre Soldaten bei Laune zu halten“, sagt Dörrich in diesem Kontext.

Alamannen zeigen Interesse an mediterraner Kost

Und gutes Essen hebe allgemein hin die Stimmung – auch in einem weitab von der Heimat stationierten Heer. Ein Credo, von dem auch die Alamannen profitierten.

Dadurch kamen sie erstmals mit südländischen Gewürzen wie Thymian, Oregano, Lorbeer oder Rosmarin, Öl aus Oliven und Walnüssen, aber auch mit damals mediterranen Obstsorten wie Feigen, Pfirsichen, Weintrauben oder Kornellkirschen in Berührung. Sogar ein neapolitanischer Fladenbäcker soll mit den Limessoldaten auf die Ostalb gereist sein.

Dinnele sind heutzutagen bei Festen ein beliebtes Essen, auch die Römer kannten die belegten Brotfladen bereits. (Foto: Larissa Hamann)

Zubereitet haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kochkurses die Gänge an Tischen im Foyer des Alamannenmuseum. „Sie würden alle davonlaufen, wenn wir so kochen würden, wie es bei den Alamannen zuging“, sagt Hariolf Neukamm.

Die Häuser der Alamannen hatten laut Neukamm noch keine Fenster, sondern lediglich dreieckige Belüftungslöcher, über die der Rauch der offenen Feuerstelle abziehen konnte. Auch habe nicht die Frau des Hauses für die im Durchschnitt 15-köpfige Familie gekocht, sondern sogenannte Unfreie. „Letzen Endes waren das Sklaven“, präzisiert Neukamm. Die Zubereitung habe oftmals viele Stunden gedauert, um die Zutaten weich zu kochen.

Forschungen gegen Aufschluss über Essverhalten

Mit welchen fremdländischen Kräutern, Früchten und Gewürzen die Alamannen ihre Speisen ergänzt haben, geht vor allem aus der Erforschung der Lauchheimer Alamannengräber hervor.

Anhand von Exkrementen, Knochen, Zähnen und Grabbeigaben lasse sich nach Angaben Neukamms auch Jahrhunderte später noch bestimmen, wovon sich die antiken Siedler ernährt haben.

In den Alamannengräbern bei Lauchheim haben Forscher Kerne gefunden, die darauf schließen lassen, dass die antiken Siedler Trauben bereits kannten und auch gegessen haben. (Foto: Larissa Hamann)

Als Ernährungswissenschaftlerin sieht Dörrich viele Vorteile darin, sich an der alamannischen Esskultur ein Vorbild zu nehmen – zwar nicht am Horten und Plündern fremder Lebensmittelbestände (leere Supermarktregale während der Coronapandemie lassen grüßen), sondern vielmehr in der Ernährungsweise: „Die Alamannen haben mit regional, saisonal und frischen Lebensmitteln gekocht, wenig Fleisch gegessen. Da wurde nichts weggeworfen, sondern alles verwertet.“

Jeder wirft jährlich 144 Kilogramm Lebensmittel weg

Dagegen waren heutzutage durchschnittlich pro Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland weggeschmissen. Auf den Ostalbkreis gerechnet, sind das etwa 45 216 Tonnen – 144 Kilogramm pro Person.

Ganz in alamannischer Manier überwiegend saisonal und mit regionalen Produkten zu kochen, könnte nach Ansicht Dörrichs schon viel bewirken. „Die Ernährung macht 20 Prozent von unserem Klima aus“, erklärt sie. „Viele Menschen wissen gar nicht mehr, was wann wächst. Dieses Wissen müssen wir uns wieder mehr ins Gedächtnis rufen.“