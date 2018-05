Gericht erlaubt Abschiebung des Togoers

Der mit großem Polizeiaufgebot aus einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen abgeholte Togoer darf abgeschoben werden. Das entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart, das den Eilantrag des Mannes gegen die Abschiebung am Dienstag ablehnte. Bereits im November hatten die Stuttgarter Richter einen Antrag des Togoers abgelehnt, mit dem dieser seine Abschiebung nach Italien verhindern wollte. Rechtsmittel gegen die Entscheidung sind aber noch möglich.

Nach der Festnahme des Flüchtlings, dessen Abholung aus der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen massiven Widerstand ausgelöst hatte, hatte sein Anwalt beantragt, den bisherigen Beschluss zu ändern. Das Gericht konnte jedoch keine Gründe erkennen, die eine Änderung rechtfertigten.

Keine unmenschlichen Bedingungen in Italien

Italien verfüge über ein planvolles und ausdifferenziertes Asylsystem, heißt es in der Begründung der Richter. Der Togoer sei dort auch nicht unmenschlichen oder erniedrigenden Bedingungen ausgesetzt. Auch der neue Antrag ändere an der juristischen Sicht der Dinge nichts. Der Togoer müsse das Asylverfahren von Italien aus betreiben.

Der Anwalt will zeitnah gegen die Entscheidung Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof einlegen, wie er ankündigte. Zuständig für seine Abschiebung ist das Regierungspräsidium Karlsruhe, das sich mit seinen Plänen jedoch bedeckt hält. „Wir machen keine Angaben über bevorstehende Abschiebungen“, sagte ein Sprecher.

Flüchtlinge demonstrieren am Mittwoch

Unterdessen haben Aktivisten für Mittwoch Protestaktionen in Ellwangen angekündigt. Bewohner der dortigen Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) sowie andere Demonstranten würden ab Mittag auf dem Marktplatz eine Mahnwache abhalten, am Abend seien ein Demonstrationszug und Kundgebungen geplant, teilte die in Freiburg ansässige Gruppe „Aktion Bleiberecht“ am Dienstag mit.

Die Gruppe habe bei der Anmeldung eine Teilnehmerzahl von etwa 300 Personen genannt, teilte der Leiter des Ellwanger Ordnungsamtes, Harry Irtenkauf, der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Verantwortlich für die Einhaltung von Recht und Ordnung seien zunächst die Veranstalter selbst. Ihnen seien entsprechende Auflagen erteilt worden, darunter die Bereitstellung von Ordnern. Die Polizei halte Einsatzkräfte für den Fall bereit, dass es zu Straftaten kommt.

Mehr entdecken: Togolese aus LEA überrascht vom Widerstand der Flüchtlinge gegen Polizei