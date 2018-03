Gerüchteküche um New-Yorker Filiale brodelt

Aufregung in Ellwangen: Kommt New Yorker in die Stadt? Das Unternehmen reagiert schmallippig und sagt mehr oder weniger nichts. Auf seiner Homepage sucht das Unternehmen aber Mitarbeiter in Ellwangen.

Gleich vier Stellen sind für Ellwangen ausgeschrieben: Die Filialleitung, die stellvertretende Filialleitung und zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter für Vertrieb und Verkauf werden gesucht. Wo genau in Ellwangen steht dort leider nicht.

Eine Anfrage per E-Mail an New Yorker in Braunschweig wird freundlich, aber nichtssagend beantwortet. Man bedankt sich für das Interesse, könne zu diesem Zeitpunkt leider keine Auskunft geben, werde aber, falls sich das ändern solle, gerne auf die Zeitung zukommen.

Ebenfalls bedeckt hält sich Egon Bertenbreiter, Geschäftsführer der Baugenossenschaft. Er sucht seit bald einem Jahr einen Nachmieter für C&A am Fuchseck. Im Mai 2017 ist der Mietvertrag ausgelaufen, aber schon im März vergangenen Jahres hatte das Modegeschäft seine Türen sang- und klanglos zugesperrt. Bisher hat sich kein Nachfolger gefunden. „Wir sind in Gesprächen“, sagt Bertenbreiter. Das gehe in verschiedene Richtungen. Es sei aber noch keine Entscheidung möglich.

New Yorker verkauft Mode und Accessoires für ein eher junges Publikum. Der Filialist ist in der Region schon gut vertreten: Geschäfte gibt es im Mercatura in Aalen, in Crailsheim und in Heidenheim.

Laut eigener Homepage hat New Yorker mehr als 1000 Filialen in 40 Ländern und sei damit eines der größten europaweit operierenden Modeunternehmen. Für den Textilhandelskonzern arbeiten nach eigenen Angaben 16 000 Voll- und Teilzeitkräfte.

Entgegen dem allgemeinen Trend habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet und habe seine Rentabilität kontinuierlich gesteigert, heißt es weiter.

Für Ellwangen wäre der Zuwachs ein Gewinn. Ein attraktiver Textiler am Fuchseck könnte für mehr Frequenz in der Stadt sorgen. Und davon würden auch die Geschäfte in der Nachbarschaft profitieren.