Georgspfadfinder auf Weltreise

Anfangs der Sommerferien haben sich die Ellwanger Georgspfadfinder wieder in ihr Sommerlager aufgemacht. Dieses Mal fand es auf der Wiese des Pumpenhauses bei den Schlossweihern in Ellwangen statt. Das Lager wurde wegen der Corona-Bestimmungen abgeändert. So waren in diesem Jahr nur bis zu vier Kinder in einem Zelt untergebracht. Auch die Betreuergruppe wurde auf zwei Zelte verteilt und es wurden keine Besuche von außen gestattet.

Das diesjährige Motto des Zeltlagers lautete „Eine Reise um die Welt“. So wurde an jedem Tag ein anderer Kontinent besucht. Reiseleiter war der historische Rucksack „Markus“ vom Abenteurer Marc O’ Polo. In ihm sammelte Marc O’ Polo alle Erinnerungsstücke, die er auf den Reisen durch die Kontinente geschenkt bekommen hat. Doch der Rucksack Markus hatte leider ein Loch und alle Sammelstücke gingen verloren. Mithilfe der 22 Lagerkinder wurde die Suche nach den Gegenständen aufgenommen. Dabei führte die Suche die Kinder nach Asien, Australien, Europa sowie Süd- und Nordamerika, wo sie verschiedene Aufgaben lösen und sportliche Herausforderungen meistern mussten. Unter anderem standen Westernspiele, eine Schatzsuche und dabei eine Lagerolympiade auf dem abwechslungsreichen Programm.