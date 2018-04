Georg- und-Ruth-Weber-Stiftung schüttet 2700 Euro aus

Die Georg-und-Ruth-Weber-Stiftung hat 2700 Euro aus ihrem Zinserlös ausgeschüttet. Seit 1993 sind 104 000 Euro an für gemeinnützige, kirchliche und humanitäre Zwecke vergeben worden. Im Rathaus verabschiedete Oberbürgermeister Karl Hilsenbek Xaver Stempfle aus dem Stiftungsvorstand.

Je 900 Euro erhielten der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die Comboni-Missionare und der Malteser Hilfsdienst für Krankenwoche und Fahrten der Seniorengruppe. Hilsenbek dankte Ruth Weber und ihrem Sohn Hans-Georg Weber und betonte, dass die Ausschüttung angesichts der Niedrigzinsen nicht selbstverständlich sei.

Er habe das Geld fachkundig zusammengehalten, bescheinigte der OB Xaver Stempfle, der aus dem Vorstand der Stiftung ausschied. Nachrücken wird der neue Gesamtkirchenpfleger. Er erinnere sich gut an die Anfänge der Stiftung, so Stempfle. „Das Lebenswerk Ihres Mannes ist in guten Händen“, sagte er zu Ruth Weber, die zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Georg Weber die Stiftung ins Leben gerufen hatte. Beide hätten „etwas Bleibendes geschaffen“ und Verantwortung im sozialen Bereich übernommen.

Für die Combonis nahm Pater Josef Schmidpeter das Geld in Empfang. Vor wenigen Tagen erst aus Peru zurückgekehrt, schilderte er die katastrophalen Zustände in Arequipa, wo die Combonis zwei Polikliniken unterhalten. 2000 bis 2500 Patienten suchten die Kliniken täglich auf, 2017 seien es 750 000 gewesen. Mit allen Mitteln wollten die Combonis die Kliniken halten: „Sie haben Strahlkraft auf andere Projekte im gleichen Geist“, so Schmidpeter.

Thomas Faul vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge berichtete von der Umbettung von 900 000 Gefallenen im russischen Sebesh im Herbst 2017 im Geiste der Versöhnung, der nichts an Aktualität verloren habe: „Ohne Frieden ist alles nichts“, sagte Faul. Für die Malteser nahm der stellvertretende Stadtbeauftragte Steffen Polczyk den Scheck entgegen und dankte Ruth und Hans-Georg Weber für die willkommene Unterstützung.