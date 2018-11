Generationswechsel im Reitverein Ellwangen

Gut besucht gewesen ist die diesjährige Hauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Ellwangen, für die mehrere große Veränderungen angekündigt waren. Vorsitzender Willi Böltz, der stellvertretende Vorsitzende August Hald, Kassierer Eberhardt Frick und Schriftführer Alexander Veit traten nicht mehr zur Wahl an. Auch eine Satzungsänderung wurde beschlossen.

Der bisherige Vorsitzende, der die Geschicke des Vereins mit den übrigen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern über mehr als zwei Jahrzehnte geleitet hat, blickte auf zahlreiche Veränderungen und Erweiterungen bezüglich der Stall- und Reitanlagen in den vergangenen 25 Jahren zurück, unter anderem den Bau mehrerer Offenställe, Paddock-Boxen und einer Ovalbahn. Hierdurch konnten in den vergangenen Jahren die Einsteller- und Mitgliederzahlen stabil gehalten werden, sodass der scheidende Vorstand den Verein in soliden finanziellen Zustand an eine jüngere Generation übergeben kann.

Neu und einstimmig gewählt wurden: als Vorsitzender Tobias Fleischmann, als stellvertretender Vorsitzender Johannes Mäule, als Kassierer Julia Freytag und als Schriftführerin Clarissa Domhan. Die Jugendwartin Jana Satzenhofer wurde einstimmig im Amt bestätigt.