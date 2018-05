Gemeinschaft und religiöses Brauchtum schenken Heimat

„Heimat, wo bin ich zu Hause?“ Unter diesem Motto hat der Lichtmessgottesdienst in den Anliegen der Landwirtschaft gestanden. Der ehemalige Landvolkpfarrer Libert Hirt ging in seiner Predigt in der Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg auf den Begriff Heimat ein und auf das, was Heimat gibt.

Für Libert Hirt setzt sich Heimat aus fünf Punkten zusammen: Tradition, Gemeinschaft, ländliche Kultur, religiöses Brauchtum und Kirchenjahr. Tradition sei kein alter Zopf, sondern „verbindet uns mit der Welt, aus der wir kommen“. Religiöses Brauchtum ist laut Hirt vor allem auf dem Land lebendig und nachhaltig und bezieht sich immer auf einen geschichtlichen Kern: eine Not, eine Katastrophe, eine Krankheit, eine Seuche. Der Pfarrer erinnerte dabei an den Blutritt in Weingarten und die Wallfahrt auf den Bussen.

Das Kirchenjahr, so Hirt, sei auf dem Land im Bewusstsein der Bevölkerung stärker verankert als in der Stadt. So auch das Fest Mariä Lichtmess. Die christlichen Feiertage leisteten einen wesentlichen Beitrag für ein menschenwürdiges Leben und für das Zusammenleben der Menschen. „Beten schenkt Geborgenheit. Amen“, schloss Hirt seine Predigt.

Heimat bekomme man geschenkt, Heimat könne man erwerben, Heimat könne man teilen, Heimat seien die Menschen, die sich begegnen, sagte der Pfahlheimer Landwirt Josef Wohlfrom als Sprecher der Altschülergemeinschaft der Landvolkshochschule Wernau-Leutkirch für den Ostalbkreis. „Nur wir zusammen sind Heimat“, sagte er mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen, die in Deutschland eine neue Heimat finden. Heimat werde nicht bewahrt, indem man Grenzen ziehe. Vielfalt sei auch ein Gewinn.

„Christus schenkt uns Heimat, Christus schenkt uns Frieden“, sagte der geistliche Leiter der Landpastoral, Pater Jens Bartsch. Er segnete die Lichtmesskerzen. Der Landfrauenchor unter der Leitung von Ingrid Philipp gestaltete den Lichtmessgottesdienst musikalisch. Die Kollekte ist für das Hospiz in Ellwangen bestimmt.