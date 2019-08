Gemeinsames Lernen ist der Trumpf der Ellwanger VHS

Trotz zunehmender Konkurrenz durch Apps, Lernvideos, und sonstige Internetangebote sieht sich die Ellwanger Volkshochschule für die Zukunft gut aufgestellt.

Für die Einrichtung sprechen vor allem das Lernen in der Gemeinschaft und die Möglichkeit, Menschen mit gemeinsamen Interessen kennenzulernen. Das sagt Bernd Beckler, der Leiter der VHS Ellwangen.

Für eine Volkshochschule ist die Begegnung der Menschen ganz entscheidend. Bernd Beckler

„Für eine Volkshochschule ist die Begegnung der Menschen ganz entscheidend“, erklärt VHS-Leiter Beckler. „Die Menschen kommen hierher, um auch mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, um Gleichgesinnte zu finden.“ Das sei der zentrale Vorteil der Einrichtung gegenüber Fort- und Weiterbildungsangeboten aus dem Internet. Darüber hinaus müssen sich die Kursteilnehmer – anders etwa als bei einem Verein – nicht dauerhaft binden. Nicht zuletzt deshalb habe sich die VHS in den zurückliegenden Jahren gut entwickelt: Pro Jahr finden an der Volkshochschule Ellwangen rund 4000 Unterrichtseinheiten statt, sagt Leiter Bernd Beckler. Im Vergleich zu 2014 sei das eine Steigerung von 25 bis 30 Prozent, freut sich der Leiter. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt sei die Ellwanger VHS eine der wenigen Volkshochschulen, die ihr Unterrichtsangebot zu vergrößert habe, ohne Integrationskurse anzubieten.

Gesundheits- und Sportangebote machen den Löwenanteil aus

Der Löwenanteil des Kursangebots kommt aus dem weiten Bereich Gesundheit und Sport. Darunter fallen zum Beispiel Kurse wie Power-Yoga, Hatha-Flow-Yoga, Wirbelsäulengymnastik oder Selbstverteidigung mit Krav Maga. Das zweite wichtige Standbein sind Sprachen. Für VHS-Leiter Beckler ist es wichtig, in jedem Halbjahr einen Grundbestand an Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene in den gängigen Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch anbieten zu können. Aber auch, was gesellschaftlich diskutiert wird, findet sich im Programm wieder, darunter nachhaltiges und klimafreundliches Kochen oder die Produktion biologischer Lebensmittel. „Ich glaube, wir als kleine Volkshochschule können auf solche Trends relativ gut reagieren.“ Manche Angebote verstetigen sich dann auch: Vor einigen Jahren sei zum Beispiel erstmals ein Kurs für veganes Kochen eingeführt worden. „Jetzt bieten wir zum Beispiel das vegane Weihnachtsmenü an“, sagt Bernd Beckler.

Nachfrage nach Computerkursen sinkt

Es gibt jedoch auch Kursangebote, die weniger stark nachgefragt werden als noch vor einigen Jahren. Dazu zählen zum Beispiel die klassischen Computerkurse zu Word und Excel. Da sei die Nachfrage zurückgegangen. Bei manchen spezielleren Themen wie etwa Buchhaltung gebe es auch Kooperationen mit anderen Volkshochschulen. Echte Flops gibt es kaum, im Kreativbereich sei aber ein gewisses Auf und Ab zu verzeichnen. „Wir haben einmal den Trend mit dem Häkeln von Mützen aufgegriffen“, erinnert sich Beckler verschmitzt. „Das bietet man man an, da gibt es jemanden, der das macht. Und dann läuft es vielleicht doch nicht so.“ Seit mehreren Jahren werden auch Kurse für Firmen angeboten, etwa individuelle Deutschkurse oder Sportangebote.

Es ist jedoch nicht immer ganz einfach, für die einzelnen Fächer gut qualifizierte Dozenten zu finden. Neben der Werbung für neue Lehrkräfte spiele hier der persönliche Kontakt eine wichtige Rolle, meint der VHS-Leiter. Daneben sei es wichtig, die Verbindung der Dozenten mit der Volkshochschule zu stärken. Zu diesem Zweck hat Ende Juni erstmals ein Dozententreffen stattgefunden, bei dem sich die Lehrkräfte untereinander austauschen konnten und bei dem langjährige Dozenten geehrt wurden. Darüber hinaus werde ein Newsletter für die Dozenten vorbereitet.

VHS soll das Leben bereichern

Laut Beckler liegt die Aufgabe der Volkshochschule vor allem darin, das Leben zu bereichern. Durch das Erlernen einer Sprache könne man zum Beispiel Zugang zu einem neuen Kulturkreis erschließen. „Dass Sie neue Bekanntschaften machen, indem Sie sich regelmäßig treffen, auch das ist eine Art Lebensqualität. Das haben Sie in einem Webinar nicht!“