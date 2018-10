Gemeinsames Gestalten verbindet

Gemeinsames Gestalten ist das Motto eines sozialen Projektes der Schülermitverantwortung der Eugen-Bolz-Realschule zusammen mit Bewohnern von Haus Lindenhof gewesen. Bei angeregten Gesprächen mit Heimbewohnern sind bunte Gemälde entstanden. Die Verbindungslehrer Michaela Haase, Sebastian Adam und die Schulsozialarbeiterin Nadine Haag haben das Projekt begleitet.

Acht Bewohner des Hauses Lindenhof kamen an die Schule und nahmen mit zehn Schülern in einem Klassenzimmer Platz. Einige der Gäste kannten sich an der EBR schon gut aus, denn sie hatten bereits in den letzten Jahren begeistert an diesem Projekt teilgenommen und freuten sich auf die Aktion.

Nach einer Vorstellungsrunde setzten sich jeweils ein bis zwei Schüler mit einem Gast zusammen. Vor ihnen eine weiße Leinwand, war anfangs noch etwas Zurückhaltung und Unsicherheit auf Seiten der Jugendlichen spürbar. Doch mit Pinseln, viel Farbe, der Lebensfreude und Offenheit der Teilnehmer des Hauses Lindenhof verschwand die Hemmschwelle rasch.

So entstanden bei angeregten Gesprächen bunte Gemälde. Während des gemeinsamen Arbeitens erfuhren die Jugendlichen auch, dass die kreativen Werkstücke der letzten Projekte im Haus Lindenhof ihren festen Ausstellungsplatz besitzen.

Eine Schülerin aus der achten Klasse kommentierte das Projekt: „Man lernt den Umgang mit Menschen, die eine Schwäche oder Krankheit haben, und erfährt, dass sie nicht schlechter dran sind als andere, sondern auch ihre Stärken haben. Sie verbringen ihr Leben auf ihre Weise und haben Spaß dabei.“

Die Aktion soll auch in den kommenden Jahren stattfinden. „Mir hat die Begegnung auf jeden Fall gut gefallen und gerne möchte ich wieder daran teilnehmen“, so das Statement eines Jugendlichen. Bleibt zu hoffen, dass dieses Projekt noch viele Jahre prägende Begegnungen und bleibende Erinnerungen bei Schülern und Bewohnern des Hauses Lindenhof bewirkt.