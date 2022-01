Gemeinsamer Aufruf von Stadt und Fraktionen

Die Stadt Ellwangen hat mit den Fraktionen im Gemeinderat einen Aufruf verfasst zu den sich wiederholenden „Spaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen. Darin betonen die Beteiligten, die „Spaziergänger“ würden ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen, man sei dankbar in einer Demokratie zu leben, die dieses ermögliche. „Wir verzichten bewusst auf einen Aufruf zur Gegendemonstration“ , heißt es in der von Oberbürgermeister Michael Dambacher zu Beginn der Gemeinderatssitzung verlesenen Erklärung. Man wolle keine Polarisierung in der Stadt. „Aber wir wollen an dieser Stelle deutlich machen, dass wir uns klar von den Montagsspaziergängen distanzieren.“ Man wolle sich bei der „überwältigenden Mehrheit der Menschen“ bedanken. Gleichzeitig wollen die Unterzeichner „alle Ungeimpften ermutigen eine Impfung wahrzunehmen.“