Gemeinsam Essen ohne soziale Unterschiede: Ellwanger Vesperkirche findet wieder wie gewohnt statt

Gemeinsam bei einem warmen Mittagessen zusammensitzen, sich austauschen und ein paar Stunden in Geselligkeit verbringen. Gerade für alleinstehende Menschen, Senioren, oder auch Sozialschwache ist das im Alltag oftmals eher eine Seltenheit.

Die katholische und evangelische Kirchengemeinde Ellwangen möchte mit ihrer zweimal jährlich stattfindenden Vesperkirche eine niederschwellige Gelegenheit schaffen, Menschen in lockerer Atmosphäre zusammenzubringen.

Vesperkirchen wollen Herbergen auf Zeit sein. Pfarrer Martin Schuster

So auch in diesem Jahr wieder von Montag, 7. bis Samstag, 12. November, im Jenningenheim Ellwangen. „Vesperkirchen wollen Herbergen auf Zeit sein“, sagt Pfarrer Martin Schuster dazu beim Pressegespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“.

Schuster ist es deshalb wichtig zu betonen: „Die Veranstaltung richtet sich nicht exklusiv an ein Publikum in wirtschaftlich prekärer Lage. Für mich hat die Vesperkirche etwas oasenhaftes, das den Alltag in einer wohltuenden Weise unterbricht.“

In den vergangenen zwei Jahren hat die Vesperkirche pandemiebedingt nur unter Einschränkungen stattfinden können.

Pandemie mit To Go und Platzbeschränkung

Während im Herbst 2020 die Veranstaltung für die Öffentlichkeit abgesagt werden musste, haben sich die Kirchengemeinden 2021 für eine To Go-Lösung entschieden, bei der den Menschen Vespertüten zum Mitnehmen ausgehändigt wurden. Bei der diesjährigen Frühjahrsvesperkirche mussten die Gemeinden die Besucher des Jeningenheims auf Geimpfte und Genesene beschränken, auch durften lediglich 60 Mahlzeiten pro Tag ausgegeben werden.

In diesem Jahr läuft alles wieder weitgehend normal. Die Essensausgabe ist zwar noch begrenzt, hat sich aber im Vergleich zum Frühjahr zumindest verdoppelt.

Wir möchten mehr tun als vorgeschrieben, um zu verhindern, dass sich Menschen bei der Vesperkirche anstecken. Pfarrer Martin Schuster

Zwischen den Zeiten wird gelüftet und desinfiziert. „Wir möchten mehr tun als vorgeschrieben, um zu verhindern, dass sich Menschen bei der Vesperkirche anstecken“, erklärt Schuster. „Wir sind einfach froh, dass die Menschen wieder einfach so herkommen können. Wir haben lediglich eine Tischreihe weglassen müssen und die Stühle weiter auseinanderziehen müssen.“

Tischservice statt Kuchen-Büffet

Auch werde es kein Kuchen-Büffet mehr geben, sondern die Süßspeisen direkt am Tisch serviert. Unterstützt werden die Gemeinden dabei von Schülerinnen der Ellwanger Mädchenschule Sankt Gertrudis und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rabenhofs.

Während das Essen bei den To-Go-Aktionen von den Ellwanger Wirten wie zum Beispiel dem Gasthaus Kronprinzen geliefert wurde, haben nun die Sankt-Anna-Schwestern das Catering wieder übernommen. „In Coronazeiten haben wir bei den Wirten bestellt, um ihnen in der schwierigen Zeit zu helfen“, erklärt der Pfarrer.

Regulär kostet das Essen der Vesperkirche zwei Euro. Die meisten Vesperkirchen erheben einen solchen Unkostenbeitrag, um symbolisch auf den Wert des Essens aufmerksam zu machen.

Damit wirtschafte das Vesper-Team zwar keineswegs kostendeckend, „wir wollen aber keinerlei Hürden aufbauen für Menschen mit einem schmalen Budget“, so Schuster.

Gutscheine gibts in den Tafelläden und bei den Beratungen

An all jene gebe die katholische und evangelische Kirchengemeinde Gutscheine aus, die in den Tafelläden und an den Beratungsstellen der Diakonie und der Caritas erhältlich sind. Abgewiesen werde bei der Vesperkirche niemand, für Schuster zählt allein die Gemeinschaft. „Die Freude im Leitungsteam ist so groß, dass wir an der Vesperkirche endlich wieder Leute empfangen können.“