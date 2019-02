Gemeindewahlausschüsse formieren sich

Die Amtsperiode von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek geht zu Ende. Wie Sachgebietsleiter Julian Kohler dem Gemeinderat erläutert hat, wird die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger am 15. März, in der Stadtinfo am 22. März, in der Tagespresse und auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai, eine eventuelle Nachwahl am Sonntag, 16. Juni, statt.

Für die Oberbürgermeisterwahl muss ein Gemeindewahlausschuss gebildet werden. Die einzelnen Fraktionen haben benannt: Bündnis90/Die Grünen: Edith Jakob, Julia Weber (stellvertretend), CDU: Hubert Uhl, Arnolf Hauber (stellvertretend), Freie Wähler/Freie Bürger: Franz-Josef Grill, Franz Ostermeier (stellvertretend), SPD: Bernhard Koch, Manfred Münzer (stellvertretend).

Auch für die Kommunalwahlen am 26. Mai gibt es einen Gemeindewahlausschuss. Benannt wurden: Bündnis90/Die Grünen: Edith Jakob, Julia Weber (stellvertretend), CDU: Hubert Uhl, Arnolf Hauber (stellvertretend), Freie Wähler/Freie Bürger: Leon Fuchs, Franz Ostermeier (stellvertretend), SPD Bernhard Koch, Manfred Münzer (stellvertretend).

Mit jeweils einer Enthaltung stimmte das Gremium den Vorschlägen zu.

Weil der OB und Bürgermeister Volker Grab Wahlbewerber für den Kreistag sind, soll Susanne Hafner, Leiterin des städtischen Hauptamts, dem Gemeindewahlausschuss vorsitzen. Ihr Stellvertreter Julian Kohler, Sachgebietsleiter der Geschäftsstelle Gemeinderat, sie auch im Wahlausschuss vertreten.