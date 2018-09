Gemeinderat schreibt Geschichte

Der Ellwanger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit für die Landesgartenschau gestimmt. 24 Räte haben den sogenannten Annahmebeschluss gebilligt, neun Ratsmitglieder haben ihn abgelehnt und zwei haben sich enthalten.

Schon zu Beginn der Sitzung war im Gremium eine positive Stimmung, aber auch eine gewisse Spannung zu spüren gewesen: Der Rat war im Begriff, Geschichte zu schreiben, egal wie die Abstimmung ausfallen würde. Als der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, ließ Klaus Ehrmann, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, noch einmal die Kernpunkte Revue passieren. Als „grünes Band“, das die Stadt mit Rotenbach, Schrezheim und dem Konversions-Areal verbinde, beschrieb er das 23 Hektar große Gelände.

Er verwies auf den Image-Gewinn, den Ellwangen aus dem Zuschlag ziehen könne: Acht Jahre lang stehe Ellwangen im Fokus, acht Jahre lang gebe es positive Nachrichten. Ehrmann forderte die Räte auf, die Schau als positives Ereignis zu werten, „das sich ganz lange in das Gedächtnis der Stadt einschreibt“.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek bat die Ratsmitglieder, sich zu überlegen, was der Stadt nach 2026 bleibe. Damit die Schau auch in Ellwangen möglichst kräftige Impulse für Wirtschaft und Gewerbe setzen könne, bat er die Räte um eine breite Mehrheit. „Setzen wir die Ampel auf Grün“, leitete er die Aussprache ein.

Weiß: „Ein Riesenschritt für die Stadt“

Die historische Dimension der Entscheidung fasste Grünen-Fraktions-chef Berthold Weiß zusammen. „Aller guten Dinge sind drei“, sagte Weiß angesichts der Tatsache, dass die dritte Bewerbung Ellwangens nun erfolgreich gewesen sei. Das Konzept habe bei der Bewerbungskommission tiefen Eindruck hinterlassen, aber natürlich gehöre ein Stück Glück auch dazu. Das Grün der Gartenschau freue seine Fraktion natürlich, aber vor allem sei mit der Schau ein „riesengroßes Infrastrukturprogramm“ verbunden. Weiß sprach von einem „Riesenschritt für die Stadt“. Die Chancen würden die Risiken bei weitem überwiegen.

Franz Josef Grill von den Freien Bürgern erinnerte daran, dass Peter Hauk (CDU), der Minister für ländlichen Raum, den Zuschlag für die Landesgartenschau mit dem Weiterbetrieb der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge verknüpft hatte. Dies sei in den letzten Jahren der „einzige ehrliche Brief aus Stuttgart“ gewesen, sagte Grill. Vor diesem Hintergrund hätte die Stadt auch das Konzept der Bewerbung von 2009 oder ein leeres Blatt abgeben können und wäre trotzdem mit der Gartenschau bedacht worden. „Mir wird kalt vor Angst“, sagte Grill angesichts der finanziellen Belastungen. In der Stadt gebe es wichtigere Themen – etwa eine neue Stadthalle – als ein „Riesenprojekt im Niemandsland zwischen Ellwangen und Schrezheim.“ Er wolle gegen die Gartenschau stimmen, sagte Grill.

Emotional reagierte Rolf Merz, der CDU-Fraktionschef, auf Grills Redebeitrag, dessen Position er als „kleinkariert und überpessimistisch“ bezeichnete. Merz war froh, dass die Bewerbung positiv aufgenommen worden sei. „Wir müssen doch stolz sein“, sagte er. Bezogen auf die Bemerkung von Grünen-Fraktionschef Weiß sagte Merz, am Anfang der „grünen“ Gartenschau habe „ein schwarzer Antrag“ gestanden. Er sprach sich dafür aus, die Gartenschau mit einer großen Mehrheit anzunehmen.

Die SPD im Rat ist nach den Worten von Fraktionschef Herbert Hieber gespalten gewesen. Er und sein Kollege Joachim Zorn seien Befürworter der Schau, die er als „Stadtentwicklung vom Feinsten“ bezeichnete. Angesichts des oft bemühten Schlagworts der „Jahrhundert-Chance“ warb Hieber darum, auch die „Jahrzehnt- und Jahresaufgaben“ nicht aus dem Blick zu verlieren. Eine Voraussetzung für den Erfolg der Gartenschau sei es, das Gelände so stark wie möglich an die Innenstadt anzubinden. Er sprach sich für eine umfassende Beteiligung der Bürger bei den Projekten aus und mahnte an, dass auch Jugendliche das Prozedere mitgestalten könnten, etwa beim Thema Jugendzentrum. Hieber sprach sich auch dafür aus, das Schloss und den Schönenberg in das Programm zu integrieren.

Frick: Gegen eine „zweitklassige“ Gartenschau

Gunter Frick von den Freien Bürgern sagte, auch er träume von einem Brückenpark. Er habe versucht, in die Stimmung der Bevölkerung einzutauchen, gerade auch in den Teil-orten. Den Schwung für die Gartenschau habe er aber nicht entdecken können. Frick befürchtet, dass die Schau in der Stadt viele Dinge finanziell lähme. Durch die Verknüpfung von LEA und Gartenschau sei zudem ein irreparabler Schaden entstanden. Die Landesgartenschau bleibe somit „für alle Zeiten zweitklassig“.

Rudolf Kitzberger (Grüne) nahm einige Punkte auf, die Franz Josef Grill angeführt hatte. In der Finanzplanung fänden sich einige Posten die nicht realistisch seien. Beispielhaft nannte er 300 000 Euro für Gastronomie auf dem Gelände. „Ich frage mich, was das für eine Hütte sein soll.“ Er halte das Risiko für zu hoch, dass die Stadt durch die Gartenschau nicht mehr handlungsfähig sei.

Der „Angstmacherei und Schlechtrednerei“ wollte sich Armin Burger (CDU) nicht anschließen. Er sagte, die Stadt mache sich lächerlich, wenn der Gemeinderat gegen die Gartenschau stimme. Bei der Abstimmung hoben 24 Ratsmitglieder für die Gartenschau die Hand, neun waren dagegen und zwei enthielten sich. Die meisten Nein-Stimmen von den Freien Bürgern.

Im Fall von Ellwangen war laut dem Minister für Ländlichen Raum, Peter Hauk, auch ausschlaggebend, dass die Stadt durch die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge eine enorme Belastung habe. Derzeit laufen zwischen der Stadt und dem Innenministerium Gespräche über die Zukunft dieser LEA.

