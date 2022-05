Gemeinde Schönenberg trifft Bischof Fürst beim Katholikentag

Drei Tage lang hat die Pfarrei Schönenberg am bunten Bild des 102. Deutschen Katholikentags mitgewirkt. Der Pavillon der Kirchengemeinde auf dem Stuttgarter Schillerplatz war gut frequentiert. Pfarrer Martin Leitgöb: „Unser Team kam mit unzähligen Besucherinnen und Besuchern des Katholikentags, aber auch mit Passanten ins Gespräch. Es waren keineswegs nur oberflächliche Begegnungen. Viele trugen sich in unser Gäste- und Anliegenbuch ein, das vom Holbacher Künstler Peter Betzler gestaltet wurde. Wir werden dieses Buch jetzt in der Gnadenkapelle unserer Wallfahrtskirche auflegen, wo man sich weiterhin eintragen kann.“

Verteilt wurden an die Katholikentagsgäste auch Hunderte Wallfahrtskerzen vom Schönenberg sowie Schönenberg-Springerle, das traditionelle schwäbische Festtagsgebäck mit dem Bild der Wallfahrtskirche auf der Vorderseite. Am Samstagnachmittag stellte sich beim Pavillon der Kirchengemeinde mit Bischof Gebhard Fürst ein besonderer Gast ein. Pfarrer Leitgöb: „Als gastgebender Bischof des Katholikentags hatte Fürst ein sehr dichtes Programm mit Gottesdiensten, Podiumsdiskussionen und Empfängen. Es ist deshalb umso bemerkenswerter, dass er sich Zeit nahm, bei uns vorbeizukommen. Sicher hat das auch mit seiner Wertschätzung für den Schönenberg als bedeutenden Wallfahrtsort der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu tun.“ Der Eintrag von Bischof Fürst in das Gästebuch warf einen Blick voraus auf ein wichtiges Ereignis im Sommer dieses Jahres. Er schrieb prägnant: „In Vorfreude auf die Seligsprechung des guten Paters Philipp Jeningen!“