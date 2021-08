Gelunges Trainingslager der FCE-Frauen

Am vergangenen Wochenende haben die Fußballerinnen des FC Ellwangen ihr Trainingslager abgehalten. Die Mannschaft von Trainer Wulf Saur weilte zum Start in die Vorbereitung der neuen Regionnenliga-Saison, für vier Tage in Rodeneck (Südtirol).

Neben Trainingseinheiten und einem Testspiel gegen den FFC Pustertal standen auch ein Besuch im Sterzinger Kletterwald, ein Kurztrip auf den Rosskopf und einige Teamaufgaben auf dem Programm, die von Trainer Wulf Saur, der gleichzeitig als Busfahrer fungierte, und Co-Trainer Hans Schillerwein organisiert und betreut wurden. Das junge Team zeigte im Testspiel einen gelungenen Auftritt und siegte durch zwei Tore von Jana Ebert verdient mit 2:0. Jedoch hatte Katrin Kuhn mit einem Lattenkracher aus gut 20 Metern. Erfreulich war zudem der erste Einsatz der Neuzugänge Zoe Neubert und Julia Öfele, die sich nahtlos ins Team einfügten. Die Nachwuchsspielerinnen Ana Ebert, Felicia Memminger und Lisa Rademacher zeigten ebenfalls gute Leistungen.