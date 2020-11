Traditionell am Vorabend des ersten Advent haben acht Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Schönenberg den Abendgottesdienst in der Schönenbergkirche umrahmt. Mehr Singende sind derzeit nach Corona-Vorgaben in Gotteshäusern nicht erlaubt.

Das Vorbereitungsteam des Kirchenchores hatte „Licht in der Dunkelheit“ als Thema für den Einstieg in den Advent und das beginnende Kirchenjahr gewählt. Der Kirchenchor unter der Leitung der Chordirektorin Margit Lang untermalte die Thematik mit passenden Liedern wie „Ein Licht geht uns auf“ oder „Zünd ein Licht an“. Pater Martin Leitgöb hielt dazu noch eine engagierte Predigt.

Bereits vor Beginn des Gottesdienstes hatte eine Veeh-Harfengruppe bei abgedunkelter Kirche Adventslieder gespielt. Für die Besucher der nach Corona-Maßstäben vollbesetzten Kirche – trotz zusätzlicher Stühle musste auf die Empore ausgewichen werden – war das eine gelungene Einstimmung auf den Gottesdienst und den Advent.

Da wegen Corona eine Cäcilienfeier im üblichen Sinn nicht möglich war, ehrte der Kirchenchor seine fünf Jubilare in diesem Jahr im Rahmen des Gottesdienstes. Vorsitzender Rudolf Drasch stellte die Jubilare als „wichtige Säulen“ des Kirchenchores vor. Geehrt wurden: Bruder Anton Kühner für 15 Jahre Zugehörigkeit, Martina Osiander für 25 Jahre, Marianne Hilsenbek für 30 Jahre, Renate Frey für 40 Jahre und Lucia Arbter für 55 Jahre. Die Geehrten erhielten jeweils ein Geschenk und eine Urkunde des Bischofs. Kirchenchor-Präses Pater Leitgöb war beeindruckt von dem Engagement des Chores über das gesamte Kirchenjahr und forderte die Besucher des Gottesdienstes auf, die Freude des Singens im Chor auszuprobieren.