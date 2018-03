In einem Lebensmitteldiscounter in der Oberen Brühlstraße hat ein Unbekannter am Montagnachmittag aus einer Einkaufstasche den Geldbeutel einer 78-jährigen Geschädigten gestohlen, die sie im Einkaufswagen abgelegt hatte. Der Geldbeutel wurde noch am selben Tag wieder aufgefunden, jedoch ohne das Bargeld.