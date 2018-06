Geldbeutel gestohlen

Zwischen 20.30 und 20.45 Uhr hat eine 60-jährige Frau am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters An der Jagst ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Fahrzeugs eingeladen. Währenddessen hatte sie ihren Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt. Der Täter nutzte diese Gelegenheit, entwendete unbemerkt den Geldbeutel und erbeutete dabei rund 100 Euro Bargeld und verschiedene Berechtigungskarten der Frau.

Hinweise zur Tat bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300. (ij)