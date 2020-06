Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Am Freitag ist eine Geldbörse aus einem Einkaufswagen in einem Lidl-Markt entwendet worden.

Am Freitag hat gegen 15 Uhr war die 64-jährige Geschädigte im Supermarkt einkaufen. Sie stellte ihre Handtasche, schwarz mit bunten Applikationen, in den Einkaufswagen. Der Reisverschluss war offen. Ihr Geldbeutel, ein kleiner brauner Ledergeldbeutel, wurde während des Einkaufes aus der Handtasche entwendet. Im Geldbeutel befanden sich diverse Karten und Bargeld. Hat jemand Beobachtungen zu dieser Tat gemacht. Hinweise bitte an die Polizei in Dinkelsbühl unter 09851/5719-0.