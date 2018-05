Aus einem Auto in der Feldbergstraße ist am Montag zwischen 12 und 13.30 Uhr der Geldbeutel gestohlen worden. Er enthielt einen größeren Geldbetrag. Eine Zeugin fand die leere Geldbörse in der Nähe und übergab sie der Eigentümerin.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300.