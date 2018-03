Ellwangen (ij) - Ein Geländer verbogen hat ein unbekannter Autofahrer am Sonntag. Das Edelstahlgeländer befindet sich in der Hofeinfahrt eines Grundstückes Im Grüble. Der Unfallverursacher beschädigte es am Sonntag gegen 18 Uhr bei Rückwärtsfahren. Es wurde verbogen und teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern.