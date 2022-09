Das Kulturamt Ellwangen weist in einer Mitteilung auf drei Veranstaltungen hin: Geistliche Musik, Kabarett oder Gitarrenkläge.

So ist der Junge Kammerchor Ostwürttemberg am Sonntag, 18. September, um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche zu Gast. Der Chor präsentiert sein diesjähriges Geistliches Programm, mit dem er auch in Schweden auf Konzertreise geht, heißt es in einer Ankündigung. Die Leitung haben Maddalena Ernst und Thomas Bauer, der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Weitere Informationen gibt es bei der Evangelischen Kirchengemeinde Ellwangen, Reinhard Krämer, Telefon 07961/9695435, E-Mail kantorat@kirche-ellwangen.de.

Am Freitag, 23. September, gibt es ab 20.30 Uhr im Atelier Rudolf Kurz Kleinkunst im Stiftsbund mit Jonas Greiner zu erleben. Greiner ist die Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Comedy- und Kabarettszene. Der 23-Jährige war bereits in zahlreichen TV-Sendungen zu Gast und ist seit 2019 mit seinem ersten Soloprogramm „In voller Länge“ deutschlandweit zu sehen. Greiner schafft es, Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten zu verbinden und verpackt diese in intelligenten und wortgewaltigen Texten. 2019 wurde er mit dem „Güldenen August“ der HumorZone Dresden ausgezeichnet, den er von Olaf Schubert überreicht bekam und damit zum Newcomer des Jahres gekürt wurde. Ob Abitur, Berufswahl, Generationenkonflikt oder Weltgeschichte – sein Programm ist vielseitig. Auf skurrile Gedankengänge zu ganz alltäglichen Dingen folgen intelligente Überlegungen zu bedeutsamen gesellschaftlichen Themen. Er liefert eine erfrischende und einzigartige Kombination aus Inhalt und Humor – intelligente Comedy, die zum Nachdenken anregt.

Gitarrenklang mit Gesang, Bluesharp und mehr gibt es am Samstag, 24. September, um 19 Uhr im Lesegarten Palais Adelmann. Das Benefizkonzert für die Deutsche Krebshilfe und Kinderkrebshilfe mit Klaus Momper bietet spannende, poetische Songs und Lieder der vergangenen 50 Jahre in eigenen Arrangements, gewürzt mit humorvollen und hintergründigen Sprüchen und Geschichten, die auf kurzweilige Art das Einerlei des Alltags vergessen machen. Eintritt frei, Spenden erbeten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Palais statt. Voranmeldung bitte unter Telefon 0160/7257118.