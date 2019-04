Geistliche Chormusik vom 16. bis 21. Jahrhundert

Mit geistlicher Chormusik vom 16. bis zum 21. Jahrhundert hat der Kammerchor des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen in der evangelischen Stadtkirche brilliert. Die rund 40 talentierten und überaus motivierten Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 14 und 18 Jahren bestachen unter der Leitung von Thomas Baur mit klassischen Werken der Renaissance ebenso wie mit moderner, zeitgenössischer Chorliteratur. Das einstündige Konzert stand unter dem Motto „Bitte und Lob“. Die 120 Besucher zollten am Ende großen Applaus.

Chorleiter Thomas Baur stellte an den Beginn des anspruchsvollen Konzerts Heinrich Schütz’ Chorsatz „Herr, auf dich traue ich“. Das anschließende „Agnus Dei II“ aus der Missa brevis von Palestrina auf Lateinisch überzeugte ebenso wie Thomas Tallis’ „If ye love me“ auf Englisch. Polyphon erklang Albert Beckers „Komm, Heiliger Geist“, stimmgewaltig Anton Bruckners lateinische Motette „Locus iste“.

Mit Joseph Gabriel Rheinbergers Kyrie ging es ausdrucksstark und mit Solopartien weiter. Schwungvoll, rhythmisch und dynamisch erlebte man das „Glory to God in the Highest“ des US-amerikanischen Komponisten Randall Thompson, das neben heiteren auch besinnliche Passagen beinhaltet. Fesselnd dagegen Hugo Distlers Chorwerk „Wie der Hirsch schreiet“. Bei „Jesus, der Retter im Seesturm“ des zeitgenössischen Komponisten Siegfried Strohbach konnte das Auditorium das Tosen eines Seesturms nachfühlen. Stakkatoartig und voll geballter Leidenschaft wirkte Franz Herzogs „Kyrie“, bei dem die glockenklaren Stimmen der Sängerinnen und Sänger zur Geltung kamen. Eindringlich gab sich das Vokalensemble bei Eric Whitacres Komposition „Lux aurumque“.

Klangmächtiger Überraschungseffekt

Bei „Sing Alleluia, clap your Hands“ legten die Sängerinnen und Sänger ihre Chormappen auf den Boden, gruppierten sich neu und versprühten klatschend Heiterkeit. Modern und rhythmisch war Steven Burnetts „Jubilate Deo“. Für einen Überraschungseffekt sorgte der Chor mit dem klangmächtigen „Northern Lights“. Das „Cantate Domino“ des litauischen Komponisten Vytautas Miskinis stand am Ende eines grandiosen Konzerts, bei dem natürlich eine Zugabe nicht fehlen durfte, das Spiritual „Joshua fit the Battle of Jericho“.