Gehobene Küche und Biergarten am Marktplatz

Jetzt ist es fix: In die alte Polizei am Marktplatz wird ein Restaurant einziehen. Das haben die Betreiber der neuen Gaststätte, die Familie Lovasova, nun schriftlich gegenüber unserer Zeitung bestätigt.

In dem neuen Lokal „SuRin Modern Eatery“ mit rund 80 Plätzen im Innenbereich sollen vor allem „italienische Klassiker“ und „gehobene Küche“ angeboten werden. Verantwortlich dafür ist der sardinische Küchenchef „mit langer Karriere in gehobenen Häusern Italiens“. Darüber hinaus will das neue Lokal aber auch mit einem günstigen Mittagstisch, kleinen Gerichten und individuellen Menüs für Firmen- und Familienfeiern punkten. Die Menüvorschläge sollen demnächst auf einer eigenen Homepage veröffentlicht werden. „Unsere Speisekarte wird eher klein gehalten sein, um die Frische der Produkte zu gewährleisten. Was uns sehr wichtig ist“, betont Jana Lovasova.

Die Küche des Restaurants soll vom Gastraum übrigens nur durch eine Glasscheibe getrennt sein. Die Gäste könnten so gut verfolgen, wie ihr Essen zubereitet wird, erklärt Lovasova. Auch eine Außenbewirtschaftung sei geplant. Demnach wird es im Sommer außer einer Terrasse vor dem Restaurantgebäude mit rund 30 bis 40 Plätzen auch noch einen Biergarten mit Barbecue (Holzofengrill) samt Bierausschank direkt auf dem Marktplatz geben. Hier sollen dann noch einmal bis zu 100 Gäste einen Platz finden.

Das Restaurant soll Anfang November eröffnet werden, eine offizielle Einweihung ist aber erst für Mitte, Ende November vorgesehen.