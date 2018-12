Gehörlosenverein Ostalb begeht 120. Jubiläum

„Miststück sucht Stecher – die Party, bei der alles offen ist“ – so macht die Diskothek Endstation auf dem Biberacher Gigelberg auf eine ihrer Partyreihen aufmerksam. Am Partyabend selbst haben sogar alle Miststücke freien Eintritt. Stellt sich die Frage, welches Mädchen sich selbst als Miststück bezeichnet oder so abgestempelt werden will?

Ist das nun geschmacklos? Oder sollte man das nicht so ernst nehmen? Werbung darf schließlich (fast) alles.