Gegen die Großmeisterin Elisabeth Pähtz Schach spielen

Der Schachclub Rainau feierte am Samstag in der Dalkinger Mehrzweckhalle sein 40-jähriges Bestehen. Der Club wurde zwar bereits 1981 gegründet, doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Feierlichkeiten verschoben werden.

Als Stargast konnte Elisabeth Pähtz gewonnen werden. Erst vor wenigen Tagen sicherte sich die 37-Jährige als erste deutsche Frau den Großmeistertitel. In Deutschland ist sie seit 2005 die Nummer eins der Frauen. Eine nicht alltägliche Trainingseinheit stand am Samstag für rund 20 Kinder und Jugendliche an: Sie konnten von der Besten lernen. Unter anderem mussten sie sogenannte Mattbilder erkennen, darunter versteht man ein häufig wiederkehrendes Muster von Figurenaufstellungen oder Zugfolgen, die letztlich zum Schachmatt führen. „Alle haben richtig gut mitgemacht“, berichtete Gerald Marek, 1. Vorsitzender des Schachclubs Rainau.

„Es ist etwas ganz Besonderes gegen die Großmeisterin zu spielen“

Spannend wurde es dann am Nachmittag beim Simultan-Schach. Pähtz trat gegen 30 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig an. Pähtz ging von Brett zu Brett und machte dann ihren Zug. „Wenn sie dann durch ist und wieder an meinem Brett ist, mache ich den Zug. Sie antwortet dann darauf und geht ans nächste Brett. Am Anfang sind natürlich noch alle 30 da – dann braucht sie etwas länger. Wenn dann schon einige rausgeflogen sind, kommt sie dann natürlich schneller vorbei“, so Gerald Marek. Zu Ende war eine Partie, wenn einer der Spieler aufgab oder von Pähtz schachmatt gesetzt wurde. Einer der Spieler war Hans-Peter Mattern, der Gründungsmitglied des Schachclubs ist: „Es war spitze und etwas ganz Besonderes gegen die Großmeisterin Elisabeth Pähtz zu spielen.“ Doch nicht nur Training und das Simultan-Schach standen auf dem Programm. Die Gäste konnten sich an verschiedenen Infotafeln über die Geschichte des Schachs und des Schachclubs Rainau informieren – und anschließend beim Quiz mitmachen.

Schachclub Rainau hat viele talentierte Nachwuchsspieler

Allgemein steht der Schachclub Rainau sehr gut da, wie Vorsitzender Gerald Marek erklärte: „In den vergangenen fünf Jahren sind unsere sehr jungen Spieler der Altersklassen U8 und U10 bis zu den württembergischen Meisterschaften gekommen. Zum Teil gab es dann auch Top-10-Ergebnisse. Wir haben zudem auch andere Schachclubs, die mal größer waren als wir, überlebt. Entweder haben diese fusioniert, oder sich komplett aufgelöst. Wir dagegen haben uns gehalten, und könnten in der kommenden Saison möglicherweise sogar drei Mannschaften stellen.“

Aktuell spielt die erste Rainauer Mannschaft in der Bezirksstaffel Ost und belegt dort den dritten Tabellenplatz. Die zweite Mannschaft geht in der Kreisklasse Aalen an den Start und rangiert auf dem fünften Platz der Tabelle.