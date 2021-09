Gefundener Rollator löst groß angelegte Suche der Polizei aus.

Im Bereich des Heidewegs/Braune Hardt in Ellwangen ist am späten Freitagabend gegen 20.30 Uhr am Waldrand ein Rollator gefunden worden. Da die Polizei davon ausging, dass sich eine Seniorin oder ein Senior in hilfloser Lage befinden könnte, startete sie mit mehreren Polizeistreifen eine Suche.

Als diese nicht erfolgreich gewesen ist, wurden ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel angefordert, um die Umgebung abzusuchen. Leider ohne Erfolg.

Der neuwertige Rollator, der dort gefunden wurde, ist weinrot und hat die Aufschrift „Drive Medical Care“.