Gefahr im Verzug: Tunnel der Südtangente im Sommer vier Wochen gesperrt

Der Tunnel der Südtangente muss in den Sommerferien vier Wochen gesperrt werden. Grund: Der Beton bröckelt. Genau über der Fahrbahn. Kleine Stücke drohen herunterzufallen. „Die Gefahr ist relativ groß, dass es die Autos trifft“, sagt Jörg Wüstner von den Grimm Ingenieuren.

Das Ellwanger Büro hat den Tunnel im August 2019 untersucht. Das war die bislang letzte Hauptprüfung, die alle sechs Jahre fällig ist. Dabei handelt es sich um eine Sichtprüfung des Bauwerks in drei Kategorien – Dauerhaftigkeit, Verkehrssicherheit und Standsicherheit. Die Prüfer vergeben Noten in sechs Stufen. Der 1999 in Betrieb genommene Tunnel der Westtangente hat eine 3,5 erhalten. Das ist bei Bauwerksprüfungen eigentlich ein „ungenügend“.

Marco Pilenza, Leiter des Tiefbauamts, stellte jetzt im Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrsangelegenheiten klar, dass sich die Stadt bei der anstehenden Sanierung auf die sofort notwendigen Maßnahmen konzentriert. Ingenieur Wüstner informierte, welche Mängel nun im Detail beseitigt werden sollen.

Priorität hat die Verkehrssicherheit. Also soll vor allem die Betondecke saniert werden, damit nichts herunterkommt. In den Deckenfugen gibt es Abrisse. Wüstner zeigte das Bild eines Meterstabs, der 70 Zentimeter tief in einem Loch in der Decke steckte. Außen sollen die Fugen zwischen den Betonteilen von starkem Bewuchs befreit werden.

Die Stadt hat die Arbeiten bereits ausgeschrieben und dem Ausschuss vorgeschlagen, sie an die günstigste Bieterin zu vergeben. Das ist die Firma Sandstrahl Schuch aus Görlitz. Die Auftragssumme beläuft sich auf rund 113 000 Euro.

Auch die Verglasung über den Tunnelportalen muss saniert werden. Das Acrylglas liegt zum Teil lose in der Konstruktion, weil sich die Gummis gelöst haben. Sie müssen ersetzt und die Kunststoffplatten neu ausgerichtet werden. Eine Glasscheibe ist gesprungen und wird erneuert. Teilweise muss die Unterfütterung des Glasdachs neu betoniert werden. Auch Rost ist zu entfernen.

Der Ausschuss sollte auch diese Arbeiten bereits vergeben. Und zwar an die Firma Brendle Metallbau aus Aalen für rund 24 000 Euro. Ein weiteres Angebot war nicht eingegangen. Beide Angebote liegen unter der Kostenschätzung.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 137 000 Euro. Im Haushalt sind sogar 600 000 Euro eingestellt. Albert Schiele (CDU), Rudi Kitzberger (Grüne) und Joachim Zorn (SPD) hatten alle denselben Gedanken: Kann man mit dem übrigen Geld den Straßenbelag nicht gleich mit machen, wenn der Tunnel schon vier Wochen gesperrt werden muss?

Wüstner hatte zuvor Fotos von den Schäden im Asphalt gezeigt, stellte dann aber klar, dass eine komplette Asphalterneuerung in den vier Wochen nicht unterzubringen ist. Tiefbauamtsleiter Pilenza informierte, dass einzelne Schäden an Asphalt und Markierungen im Zuge der Bauwerksanierung aber behoben werden können.

Die Straßensanierung ist somit in die mittel- und langfristigen Maßnahmen verschoben. Ebenso zurückgestellt sind die Korrosionsschäden an der nachgerüsteten Entwässerung. Stark korrodiert ist auch die Überdachung der Bushaltestelle. Das sei nur eine optische Einschränkung, sagte Wüstner. Im Sanierungskonzept der Grimm Ingenieure sind die mittel- und langfristigen Arbeiten mit rund 1,4 Millionen Euro beziffert.

Zukunftsmusik. Jetzt geht es um den Beton und die Verglasung. Wüstner rechnet mit drei Wochen Bauzeit. Plus eine Woche als Puffer. Bei der Gelegenheit wollen die Experten einen Blick hinter die als Schalldämmung dienenden Holzelemente werfen, um herauszufinden, ob es im Verborgenen weitere Schäden gibt.

Grünen-Stadtrat Kitzberger bat darum, die Sperrung so kurz wie möglich zu halten. Tiefbauamtschef Pilenza versprach: „Wenn wir schneller sind, öffnen wir auch wieder schneller den Tunnel.“ Auf Nachfrage von Jürgen Lang (Freie Bürger) sicherte er zu, dass die Stadt die Ampelschaltung am Neunheimer Sportplatz für die Dauer der Umleitung ändern wird.

Warum der Verkehrsrechner ein Upgrade braucht

Die Stadt muss ihren Verkehrsrechner auf Stand bringen. Das System stammt zwar erst aus dem Jahr 2014, ist aber veraltet und anfällig für Störungen, wie Tiefbauamtsleiter Marco Pilenza im Bauausschuss sagte. Außerdem erhält das Betriebssystem keine Sicherheitsupdates mehr. Und: Die Technik ist nicht kompatibel mit modernen Steuerungsgeräten von Lichtsignalanlagen.

Somit braucht es eine neue Hardware und eine neue Software. Die Firma Siemens verlangt dafür knapp 70 000 Euro. Die Stadt muss aber nur 32 000 Euro bezahlen. Grund: Ihr gehören 45 Prozent der Lichtsignalanlagen in Ellwangen. Die anderen gehören Bund und Land. Sie müssen die restlichen Kosten übernehmen.

Der Verkehrsrechner soll während der Tunnelsanierung umgebaut werden – zwischen dem 16. August und dem 3. September.