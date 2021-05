Gefährliches Wendemanöver auf der A7.

Eine 26-Jährige ist am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Ellwangen auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg gefahren. Aus noch unbekannter Ursache wendete die junge Frau ihr Fahrzeug zwischen der Rastanlage und dem Virngrundtunnel und fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter.

Glücklicherweise erkannten alle entgegenkommenden Fahrer die gefährliche Situation und konnten rechtzeitig ausweichen. Ein, auf der anderen Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Ulm fahrender, Polizeibeamter aus Bayern fuhr bis zur Anschlussstelle Ellwangen parallel neben der 26-Jährigen her und geleitete diese anschließend auf einen Parkplatz, wo dann Beamte des Polizeireviers Ellwangen die entsprechenden Ermittlungen aufnehmen konnten.