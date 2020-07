Gedenkgottesdienst für Eberhard Schockenhoff

In Erinnerung an den am 18. Juli verstorbenen Priester und Moraltheologen Professor Eberhard Schockenhoff findet am Donnerstag 30. Juli, um 19 Uhr in der Basilika Sankt Vitus ein Gedenkgottesdienst statt.

Seinen ersten Dienst als Priester leistete Schockenhoff zwei Jahre als Vikar in Ellwangen. Er ist hier vielen noch in guter Erinnerung. Er promovierte in Tübingen bei Walter Kasper in Dogmatik und habilitierte sich danach bei Alfons Auer in Moraltheologie. In Deutschland war er in vielen lebensnahen ethischen Fragen ein hoch angesehener und viel gefragter Wissenschaftler. Trotzdem war er Ellwangen verbunden, hielt hier immer wieder gut besuchte Vorträge und pflegte bis zuletzt freundschaftliche Verbindungen.

Die Seelsorgeeinheit Ellwangen gedenkt seiner bei dieser Eucharistiefeier in Dankbarkeit. Eine Voranmeldung für diesen Gottesdienst ist nicht erforderlich. Allerdings ist auch bei diesem Gottesdienst das Platzkontingent wegen der Corona-Pandemie begrenzt.