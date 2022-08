Gedenkfeier für Atombombenopfer: „Seit Hiroshima wissen wir, was auf dem Spiel steht“

Mit einer einstündigen Gedenkfeier hat das Aktionsbündnis Mahnwache Ellwangen am Samstagvormittag am Fuchseck der Opfer des amerikanischen Atombombenabwurfs vom 6. August 1945 über dem japanischen Hiroshima und drei Tage später über Nagasaki gedacht. Bei der Kundgebung wurde auf die Gefahren eines Atomkriegs hingewiesen und für ein weltweites Atomwaffenverbot plädiert. Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Rahmen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht.

„Frieden braucht Gerechtigkeit“, „Die Bombe tickt“, „Frieden braucht Mut“ und „Hiroshima mahnt: Atomwaffen abschaffen!“ war auf den Transparenten zu lesen. Der Sprecher der Mahnwache, Gerhard Schneider, betonte in seiner Begrüßung, es gehe darum, einen Impuls an die Öffentlichkeit, an die Politik und an die Verantwortlichen zu senden. Schneider warnte davor, eine Politik zu machen, die immer weiter in den Abgrund führt, übte Kritik an der Profitgier der Oligarchen in Ost und West und trat für ein Lehrfach Friedenserziehung an allen Schularten ein.

Josef Baumann vom Ellwanger Friedensforum ging auf die rund 70 000 Menschen ein, die durch den Atombombenabwurf auf Hiroshima sofort getötet wurden, und auf die 140 000 Menschen, die innerhalb eines Jahres an den Folgen der atomaren Strahlung starben. Baumann kritisierte das seitherige „Spiel“ der Menschheit mit dem atomaren Feuer und die Drohung, dieses Feuer wieder einzusetzen. Hiroshima stehe als Synonym für den Massenmord an unschuldigen Zivilisten, so Baumann. Für das Überleben auf dem blauen Planeten brauche man eine Erinnerungskultur. In einer Schweigeminute gedachten die rund 50 Teilnehmer der Mahnwache der Opfer von Hiroshima und Nagasaki.

Nach dieser Schweigeminute forderte Baumann eine weltweite Ächtung aller Atomwaffen. Denn die atomare Abschreckungspolitik habe den Frieden nicht gesichert und Stellvertreterkriege wie in Vietnam, Afghanistan, Syrien und in der Ukraine nicht verhindert. „Eine Welt für alle“ könne sich keine Aufrüstung leisten, kritisierte der Pazifist die jährlichen Rüstungsausgaben von 1,2 Billionen Dollar der USA und die 100 Milliarden Euro von Deutschland. Baumann fände es besser, dieses Geld zur Bekämpfung der Klimakatastrophe zu investieren. Gleichzeitig trat er für eine Kultur der Solidarität und Völkerverständigung ein. Baumann schlug vor, den russischen Präsidenten Putin und den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill am Ellwanger Methodiustag zum gemeinsamen Abendmahl einzuladen. Christ sein heiße, gemeinsam essen. „Ich glaube an das Gute und an die Vernunft“, sagte der Ellwanger Religionslehrer und trat für eine Kultur der Gewaltfreiheit und der Ehrfurcht vor dem Leben ein.

Ursel Hanselmann-Moser trug den Beitrag ihrer an Corona erkrankten Tochter Carola Moser zum seit mehr als 50 Jahren existierenden Atomwaffensperrvertrag vor. Dessen Artikel VI verpflichtet alle Nicht-Atomwaffenstaaten, keine eigenen Atomwaffen zu entwickeln, im Gegensatz sind die Atomwaffenstaaten verpflichtet, ernsthafte Bemühungen zur Abrüstung zu unternehmen. Atomwaffenstaaten sind Großbritannien, Frankreich, USA, Russland, China, Israel, Nordkorea, Indien und Pakistan.

Für den Atomwaffenverbotsvertrag, der seit 22. Januar 2021 in Kraft ist und dank dem Atomwaffen völkerrechtswidrig sind, stimmten 122 von 193 Staaten der Vereinten Nationen, 66 haben ihn bereits ratifiziert. Deutschland gehöre nicht dazu, bedauerte Hanselmann-Moser. Die neue Bundesregierung halte an der nuklearen Abschreckung fest, plane keinen Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Büchel und sehe ein Nachfolgesystem für die Tornado-Kampfflugzeuge (Flugzeuge mit nuklearen Fähigkeiten) vor. 137 Städte in Deutschland, darunter Ellwangen, und fünf Landkreise, darunter der Ostalbkreis, seien hingegen dem ICAN-Städteappell für eine atomwaffenfreie Welt beigetreten. Aktuell existieren etwa 13 400 Atomwaffen, davon sind fast 4000 sofort einsatzfähig.

Der Ellwanger Arzt Dr. Dietrich Böhme von der internationalen Organisation der Ärzte gegen den Atomkrieg klärte über die Gefahren eines Atomkriegs auf. „Aktuell ist die Angst vor dem Atomkrieg zurück“, sagte er mit Blick auf den Ukraine-Krieg und ging auf die Befürchtung ein, dass sich der Krieg zu einer europaweiten humanitären Katastrophe ausweiten könne. Denn in der Ukraine gebe es Atomkraftwerke. Bei einem Unfall wäre ganz Europa betroffen. Aber auch die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen sei höher als während des Kalten Krieges. „Seit Auschwitz wissen wir, wessen der Mensch fähig ist. Und seit Hiroshima wissen wir, was auf dem Spiel steht“, zitierte Böhme den österreichischen Psychiater Viktor Emil Frankl.

Die Geschichte des Mädchens Sadako trug Margret Schneider von der Mahnwache vor. Sadako aus Hiroshima erkrankte zehn Jahre nach dem Atombombenabwurf an Leukämie. Aufgrund einer japanischen Legende begann sie, Kraniche zu falten. Denn tausend gefaltete Kraniche sollen laut der Legende einen Wunsch erfüllen. Sadako wollte gesund werden, aber sie besaß nur die Kraft für 644 Papierkraniche. Am 25. Oktober 1955 starb sie. Jugendliche des Ellwanger Jugendzentrums haben Papierkraniche gefaltet, die bei der Kundgebung zur Ächtung der Atomwaffen verteilt wurden. Walter Belge gestaltete die Gedenkveranstaltung musikalisch und besang Hannes Waders „Traum vom Frieden“. Mit dem evangelischen Pfarrer Martin Schuster stimmte er das Lied „Überwindet Gewalt“ an.